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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／公民罷團沒有輸　輸的是切割的民進黨

▲▼反共護台志工聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場破10萬人空拍圖曝。（圖／志工聯盟提供）

▲反共護台志工聯盟在凱道舉辦「迎向成功，凱道晚會」。（圖／志工聯盟提供）

文／陶本和

由布萊德彼特（Bradley Pitt）主演的知名電影《魔球》裡，描述2002年美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊，在極少資源的困境中，以非常理的邏輯來經營球隊，但他們力抗其他豪門隊伍，打出追平大聯盟紀錄的20連勝，在不被看好之下挺進季後賽，只是那一年最終的結果，仍遭到明尼蘇達雙城隊淘汰。

這次全台大罷免，是由公民團體發動，由下而上的民主草根運動。他們不是正規軍，而是游擊隊，他們的組成就像運動家隊，沒有明星級的頂薪球員，沒有優異打擊率的重砲手，但有投球姿勢怪異的投手，有很會選球被保送的打者，講求的是一步一腳印的上壘率。

罷免門檻非常高，但罷免志工發揮各種文宣創意，在街頭巷尾，不論天雨日曬簽連署，一張張簽，一步步上壘，慢慢推進到三階段投票，寫下31比0的成績；而726三階投票0比25的挫敗，只是在季後賽中遭到淘汰罷了。

相較於在野陣營先前拋出「以罷制罷」，卻在二階段止步，連季後賽都沒辦法打的來說，公民團體已經沒有輸了，更別說三階段公民團體所對抗的，是整個政黨的動員組織力。

從對政治的影響來看，這股公民力量已經迫使在野黨縮手，政府總預算案得以解凍，強化韌性特別條例通過，多項的爭議性法案也暫時擱置。不可否認的是，不論哪一個政黨或政治人物，都必須「敬畏」這股公民力量，當然也包括執政的民進黨，以及執政團隊的每一位黨公職。

若真要講這場罷免的輸家，應當是民進黨當局在選後的態度。姑且不論擔任側翼的奧援是否足夠，在選後民進黨給外界的觀感竟然是「切割」，推說是公民行動，沒有任何承擔，沒有任何黨公職在第一時間負起政治責任。

想當然耳，罷免團體的灰心是明顯可見的。曹興誠董事長表態823的第二波罷免投票，他勸大家放下，並且明示讓民進黨去努力，稱這是藍綠對決的仗，他們打不起。這已經再清楚不過了吧。

總體而言，站在黨應有的高度，唯有大罷免大成功時，才必須切割罷免團體；但當大失敗時，身為黨，特別是執政黨就該扛起責任。切割罷團，民進黨怎麼對得起公民，尤其絕大多數還是民進黨的支持者，民進黨真的有「敬畏」這股公民力量嗎？還是把這群人當成汲取政治利益的馬前卒？

▼罷免團體造勢晚會。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨台北市議會黨團主辦「為愛罷免，為愛同意」大罷免造勢晚會晚間於榮星花園舉行，曹興誠、吳思瑤、吳沛憶、王義川、洪健益、許淑華、顏若芳、張文潔、林亮君、吳怡農、山除薇害—罷免王鴻薇團隊、剷除黑芯-信義南松山罷免團隊出席。（圖／記者湯興漢攝）

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