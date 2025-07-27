游盈隆指823應是7:0　羅智強不大認同：不同意票沒催出來依然危險

▲國民黨立委羅智強27日上午啟動謝票。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

首波大罷免昨以「25：0」落幕，第二波投票將於8月23日與重啟核三公投一同登場，台灣民意基金會董事長游盈隆昨說，現在就可確定第二波罷免結果一樣是7：0。但國民黨立委羅智強今（27日）表示，這次能25：0通過，關鍵就是絕多數選區即便達到罷免門檻，而他看到民進黨還是要繼續往前蠻幹，所以他覺得不同意票一樣要催出來，沒催出來，7選區依然危險。

對此，羅智強27日受訪表示，他跟游盈隆預測有點不一樣，因為這次大部分選區仍然達到25%門檻，所以未來這7個選區很可能達到門檻；這次能25：0通過，關鍵就是絕多數選區即便達到罷免門檻，但不同意票戰勝同意票，未來7選區絕對不可以掉以輕心。



羅智強說，他看到民進黨立法院黨團總召柯建銘定調並沒打算收手，民進黨還是要繼續往前蠻幹，所以他覺得不同意票一樣要催出來，沒催出來，7選區依然危險。

823罷免投票案的7個選區為羅明才（新北市第11選區）、林思銘（新竹縣第2選區）、顏寬恒（台中第2選區）、楊瓊瓔（台中第3選區）、江啟臣（台中第8選區）、馬文君（南投第1選區）、游顥（南投第2選區）。