撐過罷免！羅智強今與黃國昌騎腳踏車謝票　曝8月立法院藍白動向

▲羅智強27日表示早上與黃國昌一同騎腳踏車謝票。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委羅智強今（27日）秀與民眾黨主席黃國昌各自牽腳踏車的合照，透露早上兩人一同騎腳踏車跟謝票。羅智強受訪說，未來跟民眾黨會更密切在野團結合作，一起守護台灣的民主，騎腳踏車時跟黃國昌有討論8月的立法院會期怎麼進行，應會更關注、把多數心力放在民生法案上，所以8月會期也是民生會期，「我們會繼續推出福國利民民生法案」。

羅智強27日上午10時半啟動謝票行程。羅智強在一接受媒體聯訪時，就鞠躬2次；羅說，深深一鞠躬是要謝謝大安區選民善良，守住大安立委席次、謝謝台灣人民的智慧，用「0」這個數字，給今天發動惡罷的賴清德跟民進黨最嚴重教訓，這是台灣人民最智慧的選擇，他特別感謝民眾黨、小草的朋友們、國民黨戰友、夥伴，一起集合所有力量，守住民主制衡的關鍵防線。

羅智強表示，他今早從五時半就開始謝票，先徒步走大安森林公園，結束後傳訊息給黃國昌，本想親登門拜謝，黃則回應自己正在騎腳踏車，並說要到他的服務處碰面，但他認為，「怎麼可能讓他來我這裡，當然是我去找他」，後來「選日不如撞日」，所以剛剛跟黃國昌騎了一段路的腳踏車，來向民眾表達感謝。

▲羅智強27日上午受訪時向支持者鞠躬致謝。（圖／記者蘇晏男攝）

羅智強說，這段時間大家可看到民進黨發動大惡罷，從清算民眾黨前主席柯文哲開始，腥風血雨、刀刀索命、鋪天蓋地展開，包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹到現在還被關在牢裡，台北市前副市長彭振聲家破人亡，而國民黨從南到北、從東到西，所有黨部被抄光、查光，許多黨工被關押，這就是赤裸裸的全面殲滅在野黨計畫。

受訪時，羅智強提到，未來跟民眾黨會更密切在野團結合作，一起守護台灣的民主。媒體詢問，國民黨跟民眾黨會在哪些地方合作？羅智強說，剛騎腳踏車時已跟黃國昌相互溝通，有討論8月的立法院會期怎麼進行，應會更關注、把多數心力放在民生法案上，所以8月會期也是民生會期，國民黨跟民眾黨永遠跟人民站在一起，請大家拭目以待，「我們會繼續推出福國利民民生法案」。

有關國民黨主席改選方面，羅智強表示，國民黨這次可看到全黨救全黨、全黨幫全黨，無比團結的氣勢 ，相信國民黨上上下下一定會有智慧選出適合的領導人，接下來挑戰非常艱鉅，7位同志要面對大惡罷，乃至於接下來縣市長選舉、總統大選，新黨主席背負千斤重擔，相信國民黨會有集體智慧選出最好的黨主席人選。