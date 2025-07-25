「守護小小多山的國家」　林淑芬：一定要出來同意罷免

▲民進黨立委林淑芬。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免首波投票倒數1天，民進黨立委林淑芬今（25日）在社群平台發文直指，藍白陣營過去一年打著「改革」的招牌，實際上，卻把國會當「利益交換」的舞台，審法案「一分鐘過一條」，連最基本的逐條討論都被粗暴剝奪，因此，她呼籲，最後一哩路，一同集氣、一起守護我們這小小多山的國家，一定出來投下「同意罷免」。

林淑芬表示，這一屆的藍白立委從一開始所謂的「國會改革」，就註定是一場欺騙人民的政治騙局，所謂「改革」，根本就是權力的劫掠，打著改革的招牌，行踐踏程序、破壞制度之實。

林淑芬指出，在委員會中，藍白不只包裹法案，連最基本的逐條討論都被粗暴剝奪，大家以為自己選出來的是立委，其實根本是一群按表操課的投票機器，藍白不是在審法案，而是在趕行程。

林淑芬說，一條條攸關人民權益的條文，就這樣「一分鐘過一條」，像是在清倉大拍賣，像是在把整個國家的未來拿來當作籌碼隨意交易，而這一切的醜態，到了《財劃法》修法，更是到了荒腔走板的地步。

關於《財劃法》修法的結果，林淑芬強調，這不是在改革，這是公然的政治掠奪，是用地方之名，行利益交換、分贓資源之實，沒有與地方政府溝通，也沒有凝聚任何社會共識，藍白迫不及待地要把中央財源像切蛋糕一樣劃給地方，並獨厚藍白執政縣市。

林淑芬認為，藍白之所以這麼做，就是因為藍白的目標不是財政公平，而是政治報酬，真正要的是掌控地方，要的是選舉動員，要的是在每個地方都能插旗納兵。

至於「財政分配」是否僅是單純的技術性問題？林淑芬表示，當然不是，這背後的代價，是我們國家整體戰略資源的崩塌，國防經費被排擠，外交預算被凍結，社福支出被壓縮。

林淑芬痛批，藍白一邊高喊國家要進步，一邊卻削弱國家的根本，還一邊裝模作樣說愛人民，一邊卻拿人民的安全、健康與未來開刀，更別提一筆筆被毫無理由凍結的中央政府預算。

林淑芬細數當時受到影響的預算項目，包括，災害防救、醫療健保、科技研發，甚至是國際人權、文化推廣、學術發展，全都成為藍白手中的報復工具，這才不是在審預算，是在報仇、清算，而且用納稅人的錢勒索整個國家體制就範。

林淑芬直言，這已經不是國會，而是舞台，不是監督，是勒索，不是改革，而是破壞，而這一切，不過是藍白為了選舉、權位、政黨利益所掀起的鬧劇，台灣的法治、民主、國格，則成為藍白權力交易的墊腳石。

為此，林淑芬強調，已經不能再忍，讓這些自詡為改革者的政客，拿著法律當武器砍向人民，面對這樣的暴政，只有一條路可走，就是站出來，讓人民的怒吼成為最強大的審判。

林淑芬呼籲，最後一哩路，一同集氣、一起守護我們這小小多山的國家，7月26日、8月23日，請大家一定要出來投票，集結台灣人的力量，在罷免案中，投下「同意票」，用行動表達對濫權立委的反對。