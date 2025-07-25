揭「大罷免三大謬誤」　學者：控訴沒有事實、無政策訴求就是濫罷

▲台大政治系教授左正東。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免投票將在26日登場，國民黨有24位立委將面臨考驗。對此，台灣大學政治系教授左正東今（25日）點出「大罷免三大謬誤」，他直言，罷團指控「親共」，但至今沒檢舉或起訴任何立委，控訴沒有事實，用罷免取代司法，就是濫罷！大罷免也沒有提出政策訴求，對解決朝野爭議毫無幫助，沒有政策訴求的罷免，就是濫罷！他強調，大家深愛台灣，不是因為「萬眾一心」，而是走過「萬眾一心」，讓大家更珍惜「萬家爭鳴」的自由民主，726拒罷免、愛台灣！

左正東表示，臉書上滑過一篇篇的支持罷免宣示，文情並茂的書寫雖然美麗，但依然沒有回答大罷免的根本謬誤。

左正東指出，「大罷免的第一個謬誤：為什麼要現在罷免，不能等任期結束改選」，定期改選本是民主常規，任期中罷免則是立委個人有法律或道德上重大瑕疵，例外採取的行動。明天要送上罷免斷頭台的立委，有幾位符合這個標準呢？如果沒有，就是濫罷！

左正東再指，「大罷免的第二個謬誤：如果在野黨立委叛國，為什麼不送法院而用罷免」，罷團指控在野黨「親共」，有些甚至用「通匪」一詞。但是，如有叛國行為，應該針對涉案委員用司法途徑處理，而不是罷免所有立委。

左正東說，可是，目前為止，沒看到檢舉或起訴所有立委，倒是有民進黨助理涉共諜案被調查者。控訴沒有事實，用罷免取代司法，就是濫罷！

左正東再說，「大罷免的第三個謬誤：以大罷免代替國會改選，為什麼沒有政策訴求」，民主國家要解散國會提前改選，通常因為朝野政黨立場相反的重大政策，所以通過國會改選可以探求民意，根據改選結果決定政策。

左正東直言，但是，大罷免沒有提出政策訴求，如此罷免，對解決朝野爭議毫無幫助。沒有政策訴求的罷免，就是濫罷！

左正東認為，罷免團體和罷免支持者的歌舞、文字都很精彩，那裡有著引人注目的故事。但是在那些滿到溢出來的情感堆砌中，隱藏著「把罷免當作台灣價值，同意罷免才是台灣人」的訴說，卻讓人感到害怕。

左正東提醒，當罷免只有情感訴求，沒有理性支撐，就是用罷免來清除和自己不同的「雜質」。別忘了，今天的民主英雄也曾是戒嚴時代要排除的「雜質」。

左正東說，自由所以可貴，因為允許不同想法的人並存，人不因處於少數而害怕。民主所以進步，因為國民可以從不同主張中自由選擇，而且有定期改選，讓選擇的結果可以改變社會又能被下次選舉檢驗。

最後，左正東強調，大家深愛台灣，不是因為「萬眾一心」，而是因為走過「萬眾一心」的反共抗俄，讓大家更加珍惜「萬家爭鳴」的自由民主，七月二十六日，拒罷免、愛台灣！

▼韓國瑜率藍委開記者會反罷免。（圖／記者陳煥丞攝）



