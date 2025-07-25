捐花蓮近億卻遭藍委嗆「假良心」　童子賢：公共事務本著良心就好

▲童子賢受邀到最高檢精英講堂。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

和碩董事長童子賢昨日出具捐款近億的收據、事證，打臉藍委傅崐萁沒看到捐款一事，卻被藍委邱鎮軍怒嗆「假良心、真操盤」、道德勒索。童今受訪時則表示，公共事務與政治一樣，本著良心就好，但善意捐款到現在已那麼多年，還要被逼著去找收據，實在有點難過。

和碩科技董事長童子賢日前爆料，曾要捐款給花蓮，但學校被縣府恐嚇不准收款，事後花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁開告，傅今更指，縣府「一塊錢都沒有收到」。國民黨團更稱僅5百萬，童子賢則在媒體上曝光大部分捐款細項、收據，捐款將近億元，由花蓮縣府經手的就有1500萬元。

童子賢上午應邀出席最高檢察署2025菁英講堂前，接受媒體聯訪表示，這是傅崐萁政治習慣混淆，他已公布1筆1000萬元捐款，「怎會一塊錢都沒有收到呢？」另一筆500萬元善款也是給花蓮縣政府社會處救災專戶，分別是他與和碩集團捐助，相關資料已提供給包含聯合報、鏡周刊媒體，可去查證。

童子賢指出，馬太福音所說，「左手不需要知道右手所做的善事」，只是善意捐款，從2018年到現在，還要被逼著去找收據，實在有點難過。

童子賢表示，他2018年台灣公益捐款1億3660萬元，另2018年花蓮地震捐助就有5000多萬元。全台灣那麼多人、上百個戶頭協助震災，為何只找那2個專戶找不到就說他沒捐款，很讓人困惑，呼籲大家不要在哪個帳戶有沒有捐款上打轉，這非重點，故意講成只查到500萬元捐款，不符實情。公共事務與政治一樣，本著良心就好。

