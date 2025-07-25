藍白二度封殺大法官　林濁水嘆殺紅眼：唯一解套之計是大罷免大成功





▲立法院針對大法官提名行使同意權。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院會今（25日）進行7位司法院大法官人事同意權案投票，表決結果全數遭到否決。而國民黨與民眾黨團皆「全封」人選。對此，前立委林濁水表示，雖然柯總召警告藍白「適可而止」，但殺到紅眼的藍白當然毫不客氣進行報復，在大法官二度封殺後，憲政風暴唯一可能解套之計是大罷免大成功。但他也強調，縱使最後民進黨全面執政成功，造成黨政風暴的惡劣憲政制度仍在，風暴仍然可能隨時被誘發。

林濁水表示，憲政風暴愈演愈烈。大罷免投票前夕，藍白再度封殺，大法官提名人7名全軍覆。

林濁水指出，去年藍白主導通過國會擴權修法，形成行政立法僵局之亂，有賴憲法法庭在10月25日9號判決宣判，國會擴權修法核心內容及多數條文違憲、立即失效而暫告一段落。柯總召並據以警告藍白「適可而止」，不要再繼續破壞。

林濁水說，然而殺到紅了眼的藍白當然毫不客氣進行報復，先是硬推《憲法訴訟法》拉高大法官憲法法庭審判門檻，接著12月24日總統提名大法官7人被立法院全部封殺。

林濁水認為，在大法官二度被封殺後，憲政風暴唯一可能的解套之計是大罷免大成功，並補選出民進黨可以全面執政的國會。

然而麻煩的是，林濁水直言，大罷免大成功已經不是容易的事，而要成功還要面對從2023選舉期間就形成，而迄今未變的民眾不期望民進黨國會過半的主流民意。若民進黨無法說服扭轉民意，風暴勢必更加凶險，縱使最後全面執政成功，造成黨政風暴的惡劣憲政制度仍在，風暴仍然可能隨時被誘發。

最後，林濁水強調，無論如何，大家必須覺悟，當前體制不是一個可以令國家長治久安的體制。賴總統有責任說服朝野政黨共同面對，進行新一階段的憲改。

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）