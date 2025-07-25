批藍白再度聯手「癱瘓憲法法庭」　陳培瑜：726當然要罷下去

▲民進黨立委陳培瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨與民眾黨今（25日）再度聯手「全面封殺」大法官人事案，對此，民進黨立委陳培瑜痛批，憲法法庭被藍白癱瘓，今年一個憲法法庭的判決都沒有，就是因為藍白刻意否決全數大法官被提名人，她直言，藍白為了各自的政治目的，毀憲亂政的後果，最終都會影響到所有的人民，7月26日當然要罷下去。

陳培瑜表示，在去年12月24日，第一波大法官名單被全數否決之後，今天立法院進行第二波大法官人選的投票案。她說明，這次民進黨經過黨團會議討論，對於蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩等被提名人均投下同意票，而對於陳慈陽、詹鎮榮則開放各委員依其意志進行投票。

然而陳培瑜感慨，可惜的是，藍白這次決議繼續封殺所有大法官人選，讓司法院繼續維持沒有院長、副院長，人數也不足以開會的現況，實質癱瘓司法院及憲法法庭的運作。

陳培瑜說，她必須跟各位國人報告，自我國將原先《司法院大法官審理案件法》修訂為《憲法訴訟法》並設立憲法法庭制度以來，111、112年每年都做出20個憲法法庭判決，但自從藍白入主國會以後，113年只做成11個憲法法庭判決，114年年初至今更是一個憲法法庭判決都沒有。

之所以說藍白癱瘓憲法法庭，陳培瑜強調，就是因為先前藍白強硬通過《憲法訴訟法》，強加開會人數門檻，卻又刻意否決全數大法官被提名人，才會造就今天司法院沒有院長、沒有副院長、無法召開憲法法庭的窘境。

陳培瑜說，大法官是我國憲法的守門人，許多人民的權益救濟，或是重大人權爭議，都是透過大法官來解決，目前聲請憲法法庭判決的案件，其中絕大多數案件也都是在人民窮盡手段之後的唯一希望。

最後，陳培瑜痛批，藍白為了各自的政治目的，選擇持續讓司法院持續空轉，毀憲亂政的後果，最終都會影響到所有的人民，有這樣的立法委員，7月26日當然要給他罷下去。