加薩援助站再開火！　以色列軍隊「無差別掃射」釀32死

記者張方瑀／綜合報導

加薩南部19日上午爆發嚴重衝突，目擊者與醫院官員指出，以色列國防軍（IDF）對領取援助物資的巴勒斯坦人群開火，造成至少32人死亡、逾100人受傷，形同大屠殺。

根據《衛報》報導，目擊者表示，事發當時有大批巴勒斯坦人前往由美國、以色列支持的加薩人道基金會（GHF）分發中心領取物資，卻遭到士兵無差別射擊。民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）透露，這些群眾大多是年輕男性，多數死者倒臥在提納地區（Teina），該處距離汗尤尼斯（Khan Younis）東邊的分發中心約3.2公里。

《國土報》引述醫療人員指出，許多傷者情況危急，目擊者更說，死傷中不乏兒童及青少年。納賽爾醫院（Nasser hospital）已收治25具遺體和大量傷者；另有9人死於拉法（Rafah）西北方一處中心附近。

納賽爾醫院院長侯特（ Atef al-Hout）表示，這麼短時間內湧進這麼多傷患前所未見，並警告實際死亡人數可能更高，「我們缺乏設備、藥品和人力，根本無法提供足夠的醫療救治。」

▲以軍對領取援助物資的巴勒斯坦人群開火，造成至少32人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



GHF則發聲明否認相關事件與其援助點有關，強調開火地點離據點很遠，發生時間也早於開放時段，並再次呼籲民眾不要在夜間或清晨前往。以色列軍方則稱，在拉法附近，有人接近軍隊卻拒絕退後，因此才開「警告射擊」，目前正調查死傷。

現場目擊者描述當時情況極度混亂，當時正在現場的莫凱馬爾（Mahmoud Mokeimar）告訴《美聯社》，他走在前往物資點的人群中，士兵先鳴槍警告，接著直接對人群開火，「那是一場大屠殺，占領軍無差別射擊。」

另一名男子阿克（Akram Aker）指出，士兵用坦克、無人機上的機槍掃射，時間大約在清晨5點到6點，「他們把我們包圍後就開始直接開火。」55歲的賈貝里（Sana’a al-Jaberi）也說，她逃命時目睹大量死傷，「我們高喊『食物、食物』，但他們沒回應，直接開槍。」

《法新社》也引述多名目擊者指控，以軍開火掃射。24歲的阿克爾（Tamer Abu Akar）說，「我們趴在地上，但坦克、吉普車開來，士兵下車後仍繼續射擊。」

▲加薩孩童前往援助站取水。（圖／達志影像／美聯社）



納賽爾醫院護理部主任薩克（Mohamed Saker）透露，19日衝突的死者多是頭部、胸口中彈，部分人被送進已經人滿為患的加護病房，狀況非常艱難、悲慘，醫院急需醫療物資以應付每日大量湧入的傷患。

此外，民防單位報告指出，以色列空襲努賽拉特（Nuseirat）一棟房屋，另奪走12條人命。專家警告，加薩逾200萬居民正面臨嚴重人道危機，GHF據點分發物資的現場甚至被形容為致命的混亂。

就在數天前，另一處GHF據點也發生踩踏事件，造成19死、1人被刺傷，GHF則指責哈瑪斯（Hamas）蓄意挑釁，企圖破壞救援行動。