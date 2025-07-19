美國特使證實以色列、敘利亞達成停火協議　衝突地區陷人道危機

▲7月18日，在敘利亞南部貝都因部落與德魯茲民兵發生衝突期間，貝都因戰士站在蘇韋達市郊區一家被燒毀的商店前。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國駐敘利亞特使巴拉克（Tom Barrack）宣布，敘利亞與以色列已達成停火協議，此前以色列因介入敘利亞南部蘇韋達省（Sweida）德魯茲族與貝都因部落間的武裝衝突，對敘利亞政府軍發動空襲，造成近8萬人流離失所，當地人道情勢持續惡化，引發國際關注。

根據《美聯社》，這場衝突起於本週初，當地德魯茲民兵與遜尼派貝都因部落爆發激烈衝突，敘利亞政府軍雖宣稱為恢復秩序而介入，但實際上被指偏袒貝都因一方。以色列隨後展開軍事行動，對敘利亞政府軍車隊以及位於首都大馬士革的敘利亞國防部發動數十次空襲，以保護境內亦有龐大族群的德魯茲人。

以色列政府表示，德魯茲族是該國忠誠少數群體，許多人在軍中服役。

在美國協調下，包括土耳其、約旦等鄰國共同支持停火進程。敘利亞臨時總統艾哈邁德．夏拉（Ahmad al-Sharaa）也證實，政府軍與德魯茲派系已達成協議，政府軍撤出蘇韋達，當地安全由德魯茲教士與民兵維持。不過，17日晚間雙方再度爆發衝突，德魯茲民兵疑似對貝都因部落發動報復，造成新一波居民逃難。

根據聯合國統計，自從衝突爆發以來，已有近8萬人被迫離家，當地水電與通訊設施全面癱瘓，醫療體系面臨崩潰，蘇韋達甚至無法獲得國際救援物資。敘利亞志工組織「白盔隊」表示，一名正協助撤離聯合國人員的工作人員日前遭武裝份子綁架，至今仍無音訊。

此次流血衝突亦牽動敘利亞全境，來自東部代爾祖爾等地的貝都因支持者已進入蘇韋達支援當地同族。分析指出，敘利亞境內長年族群矛盾錯綜複雜，政府此番企圖藉混亂改變蘇韋達局勢，反使情勢惡化。