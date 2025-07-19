　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國特使證實以色列、敘利亞達成停火協議　衝突地區陷人道危機

▲▼7月18日，在敘利亞南部貝都因部落與德魯茲民兵發生衝突期間，貝都因戰士站在蘇韋達市郊區一家被燒毀的商店前。（圖／達志影像／美聯社）

▲7月18日，在敘利亞南部貝都因部落與德魯茲民兵發生衝突期間，貝都因戰士站在蘇韋達市郊區一家被燒毀的商店前。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國駐敘利亞特使巴拉克（Tom Barrack）宣布，敘利亞與以色列已達成停火協議，此前以色列因介入敘利亞南部蘇韋達省（Sweida）德魯茲族與貝都因部落間的武裝衝突，對敘利亞政府軍發動空襲，造成近8萬人流離失所，當地人道情勢持續惡化，引發國際關注。

根據《美聯社》，這場衝突起於本週初，當地德魯茲民兵與遜尼派貝都因部落爆發激烈衝突，敘利亞政府軍雖宣稱為恢復秩序而介入，但實際上被指偏袒貝都因一方。以色列隨後展開軍事行動，對敘利亞政府軍車隊以及位於首都大馬士革的敘利亞國防部發動數十次空襲，以保護境內亦有龐大族群的德魯茲人。

以色列政府表示，德魯茲族是該國忠誠少數群體，許多人在軍中服役。

在美國協調下，包括土耳其、約旦等鄰國共同支持停火進程。敘利亞臨時總統艾哈邁德．夏拉（Ahmad al-Sharaa）也證實，政府軍與德魯茲派系已達成協議，政府軍撤出蘇韋達，當地安全由德魯茲教士與民兵維持。不過，17日晚間雙方再度爆發衝突，德魯茲民兵疑似對貝都因部落發動報復，造成新一波居民逃難。

根據聯合國統計，自從衝突爆發以來，已有近8萬人被迫離家，當地水電與通訊設施全面癱瘓，醫療體系面臨崩潰，蘇韋達甚至無法獲得國際救援物資。敘利亞志工組織「白盔隊」表示，一名正協助撤離聯合國人員的工作人員日前遭武裝份子綁架，至今仍無音訊。

此次流血衝突亦牽動敘利亞全境，來自東部代爾祖爾等地的貝都因支持者已進入蘇韋達支援當地同族。分析指出，敘利亞境內長年族群矛盾錯綜複雜，政府此番企圖藉混亂改變蘇韋達局勢，反使情勢惡化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅姐最愛「行房伴手禮」　美女營養師認證有sense
大谷翔平下次登板時間曝光！預計投3局
SOD是真的！　AV女優曝「拍片喝醉」亂加動作
美國特使證實以色列、敘利亞達成停火協議　衝突地區陷人道危機
女兒賣股顧病母被手足告　「50張台積電」證明她孝心
黃保羅跨21歲對決林智勝寫歷史　明星賽五大亮點搶先看
薇帕炸大豪雨！　下週「熱帶系統」恐侵襲北台灣
台師大女足球員被逼抽血撐不住休學　父親不諒解離世

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「3億柏金包」買家身分曝光！　哥哥在台灣有開店

美國特使證實以色列、敘利亞達成停火協議　衝突地區陷人道危機

川普為淫魔富商震怒！　轟華爾街日報「垃圾」求償百億美元

3小時報警12次：被老婆家暴　結果老公超荒謬被逮捕

日美女會計師選東京議員　「花不到1700元」擊敗對手

川普擬課歐盟關稅20%！美股跌超140點　特斯拉新晶片激勵漲3.17%

金融時報：川普喊關稅底線「15%-20%」　測試歐盟壓力

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了　進口量墊底又開支票買白蝦

快訊／洛杉磯警局訓練中心突然爆炸　至少3人罹難

印度推百萬人AI免費培訓！55萬人村莊創業者優先　帶動基層數位轉型

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【誤觸惹禍】新北驚現「7月雪」！4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

【最頂應援服】李多慧超辣軍裝小背心！身材好成這樣笑容又甜，是合法的嗎？

【警員倒地】警路口交管突仰倒昏迷　路人秒衝上前救援

【百年暴雨狂炸】韓國百年暴雨破紀錄　4亡1失蹤、5千人急撤離

「3億柏金包」買家身分曝光！　哥哥在台灣有開店

美國特使證實以色列、敘利亞達成停火協議　衝突地區陷人道危機

川普為淫魔富商震怒！　轟華爾街日報「垃圾」求償百億美元

3小時報警12次：被老婆家暴　結果老公超荒謬被逮捕

日美女會計師選東京議員　「花不到1700元」擊敗對手

川普擬課歐盟關稅20%！美股跌超140點　特斯拉新晶片激勵漲3.17%

金融時報：川普喊關稅底線「15%-20%」　測試歐盟壓力

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了　進口量墊底又開支票買白蝦

快訊／洛杉磯警局訓練中心突然爆炸　至少3人罹難

印度推百萬人AI免費培訓！55萬人村莊創業者優先　帶動基層數位轉型

「3億柏金包」買家身分曝光！　哥哥在台灣有開店

大谷翔平22日登板！預計投3局 羅伯斯揭回歸正常先發進度

林智勝最後一舞43歲扛四棒！明星賽寫雙紀錄 生涯首攻蛋拚三冠王

美國特使證實以色列、敘利亞達成停火協議　衝突地區陷人道危機

野柳「女王頭」斷頭危機再起　驚見大裂痕！頸圍少103公分

黃保羅跨21歲對決林智勝寫歷史　明星賽五大亮點搶先看

7月19日星座運勢／魔羯財運現重大變動　天秤舊情有望重燃

「蔡依林恩師」涉詐　判刑確定

A-Lin對唱新歌「被疑一人分飾兩角」！　真相曝光…本人笑翻了

川普為淫魔富商震怒！　轟華爾街日報「垃圾」求償百億美元

蔣萬安當面劍指賴清德　「團結不是用講的」

國際熱門新聞

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

Coldplay演唱會抓姦CEO偷吃　「假道歉信」藏細節！前同事酸活該

川普擬課歐盟關稅20%　美股跌超140點

北海道熊咬死送報員！DNA結果：4年前咬死人

即／洛杉磯警局訓練中心爆炸　至少3人罹難

金融時報：川普喊歐盟關稅底線「15%-20%」

哈士奇「吃室友」生吞2陸龜！飼主嚇瘋

日美女會計師當選東京議員　「花不到1700元」

20歲新娘見新郎嚇暈影片瘋傳　真相曝光

狂降暴雨426mm！韓星巴克「泥水灌進店內」

婦路邊等做功德　遭兒誤踩油門猛撞慘死

3小時報警12次：被老婆家暴　結果老公被逮捕

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

更多熱門

相關新聞

為淫魔富商震怒！川普提告美媒求償百億美元

為淫魔富商震怒！川普提告美媒求償百億美元

美國總統川普控告《華爾街日報》及其母公司新聞集團、媒體大亨梅鐸與兩名記者，指控其誹謗，並求償至少100億美元。

街友彩券刮中2千萬大獎：想買房養狗

街友彩券刮中2千萬大獎：想買房養狗

看演唱會被抓包偷吃　女方剛入職獲CEO大讚

看演唱會被抓包偷吃　女方剛入職獲CEO大讚

母子受困沒訊號森林　靠手寫字條獲救

母子受困沒訊號森林　靠手寫字條獲救

烏無人機戰績亮眼！澤倫斯基擬「售美換軍購」

烏無人機戰績亮眼！澤倫斯基擬「售美換軍購」

關鍵字：

北美要聞敘利亞以色列

讀者迴響

熱門新聞

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

薇帕可能到中颱！　大豪雨炸10縣市

賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」

薇帕威力恐升級！今晚起豪雨連轟3天

送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫

薇帕再增強！一圖看未來天氣

清純歌手狂蹭牆！爆性愛成癮染病

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了

綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻反對1條文　郭昱晴解釋原因又舉例

LIVE／薇帕外圍雨彈猛掃東台灣！氣象署最新說明

即／大樂透「頭獎4.4億」號碼出爐　

快訊／《苦盡》IU奪視后！當場哽咽到發抖：謝謝世上的愛純與金明

店家宣傳726不同意不用投票　市議員喊告

更多

最夯影音

更多

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面