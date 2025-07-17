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加薩援助點搶糧爆踩踏！　至少20人死亡

▲▼加薩南部援助點爆發踩踏事件，造成至少20死。（圖／路透）

▲加薩南部援助點爆發踩踏事件，造成至少20人死亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加薩（Gaza）南部一處由美國支援的「加薩人道主義基金會」（GHF）管理的食物發放點，16日發生嚴重踩踏事件。巴勒斯坦衛生當局指出，當時湧入的群眾疑似遭GHF警衛噴灑催淚瓦斯或辣椒噴霧後現場大亂，最終造成至少20人死亡。

根據《衛報》報導，GHF在聲明中表示，當天上午發放點外出現混亂且危險的人潮推擠，有19人被踩踏致死，還有1人遭刺傷身亡，但並未回應是否施放催淚瓦斯。

加薩衛生部則指出，有15人在催淚瓦斯射向人群後因窒息死亡，送醫時已無生命跡象。加薩醫院主任扎庫特（Mohammed Zaqqout）說，「這15人到達醫院時就已經死亡，並有明顯的缺氧症狀。你可以看到藍色印記、嘔吐、發紺的嘴唇、浮腫的臉，所有這些都是窒息的症狀。」

當地居民魯卡（Abdel Ghani Rouqa）表示，他的20歲姪子穆罕默德（Mohammad）就是死者之一，「現在帳篷裡完全空了，沒有任何食物或飲料，所以人們別無選擇，只能被迫前往危險地區，只為了得到一罐蠶豆或鷹嘴豆泥，甚至是幾公斤麵粉，任何能餵飽他們飢餓家人的東西。」

▲▼加薩南部援助點爆發踩踏事件，造成至少20死。（圖／路透）

▲加薩南部援助點爆發踩踏事件，造成至少20人死亡。（圖／路透）

魯卡說，「穆罕默德今天去那裡時，人非常多。以色列軍隊縮小了該區域，並開闢了一些通道供人們通行。今天發生的事情是，軍隊向擁擠在援助發放門前的人群發射催淚瓦斯罐，導致恐慌爆發。人們開始推擠和衝向逃離該區域。」

魯卡痛心表示，「穆罕默德摔倒在地，無法站起來或逃跑。當驚慌失措的人群逃離時，他們踩到了他，有些人踩到他的肚子或背部，有些人踩到他的頭，還有些人踩到他的腿，直到他失去了生命。」

不過，GHF否認家屬與加薩衛生部的說法，並將責任歸咎於哈瑪斯（Hamas）。GHF發言人費伊（Chapin Fay）說，「別搞錯了，這場悲劇不是意外，而是哈瑪斯與其盟友刻意挑釁、破壞我們救命行動的一部分。」

費伊聲稱，現場有人攜帶手槍，且一名美籍醫護人員遭疑似哈瑪斯成員持冰錐狀武器刺傷。費伊強調，現場僅使用辣椒噴霧並鳴槍示警，試圖救出一名可能被擠壓致死的兒童。

自5月下旬GHF開始在加薩運作以來，已有至少800名巴勒斯坦人在試圖取得食物時遭以軍擊斃。值得關注的是，GHF作為一個新成立的組織，過去並沒有在複雜衝突地區分發食物的經驗。

目前，GHF在加薩地區僅營運4個地點，卻要餵飽200萬人。糧食安全專家表示，在僅有4個據點、開放時間短且不規律、卻要為數十萬飢民提供食物的系統中，死亡事件是不可避免的。

相較之下，聯合國和主要國際人道組織在過去近20個月的戰爭期間，曾經透過400多個發放點把糧食送進社區。以色列當局則聲稱需要新的援助體系，理由是哈瑪斯會截走援助物資，但至今未提供任何證據。

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