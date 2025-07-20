3年前就示警！　日本政府告誡日商：若中國攻台「撤離靠自己」

▲國軍「漢光41號」演習時，空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統部署於松山機場周邊河濱公園。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

根據知情人士透露，日本政府近來私下向在台日商發出警告，一旦中國對台灣發動攻擊，若需要撤離人員與資產，「你們得靠自己。」

根據《金融時報》報導，多名知情人士透露，日本政府官員約在3年前就開始向日商表達類似提醒。雖然沒有正式對外公布為「官方立場」，但這類訊息在企業圈廣為流傳，內容指明在台灣的資產風險需自行承擔。

兩名日本官員指出，依照日本憲法中的和平原則，自衛隊若要赴海外展開任務，必須獲得「當地政府」同意；然而日本並未與台灣有邦交關係，「所以從我們的觀點來看，台灣並沒有一個『政府』存在。」

官員更直言，中國當局也不可能允許日本軍方進入台灣執行撤離任務。有外交人員甚至直接告訴企業風險主管，「如果你把大量資產放在台灣，那就要有『只能靠自己』的心理準備。」

投資意願明顯下滑 美英資金卻逆勢湧入

長期以來，日本是台灣第三大外資來源，僅次於歐盟與美國。但數據顯示，日本2023年對台直接投資僅剩4.52億美元（約新台幣147億元），比2022年的17億美元（約新台幣553億元）大幅減少27％。

相較之下，其他國家卻逆勢增長。美國2024年投資額達9.38億美元（約新台幣305億元），幾乎是兩年前的兩倍；英國投資金額更是成長近三倍，達到15.4億美元（約新台幣500億元）。

3000家日商在台 憂撤離問題無解

根據日本帝國數據銀行統計，目前在台營運的日本企業將近3000家，約三分之一從事半導體材料、設備等製造業，零售、批發與餐飲業也占相當比例。

多名業界人士透露，自2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發北京大規模環台軍演後，不少跨國企業重新檢視在台及在中國的資產風險。

儘管近年對「戰爭風險」的急迫感稍有減退，仍有大型日商從2022年起，每年進行一次員工撤離演練。日本政府官員雖曾到場觀察，但皆非正式身分，整體規劃仍由民間自行處理。

知情人士透露，這些撤離演練都假設在中國正式進攻前就先行進行，但必須非常低調，避免引起北京注意、也避免牽連中國大陸的員工安全。

官方回應 將依憲法和國際法個案處理

對於「台灣緊急事態」的假設，日本防衛省回應，情況複雜，無法對假設問題作出具體回答，強調未來將依照憲法、國際法及國內法，包括和平安全法，逐案研議。

日本外務省則強調，保護海外日本公民是政府最重要的責任之一，「一旦世界任何地方，包括台灣，出現撤離需要，我們會用最快、最安全的方式，全力支援撤離，並探索所有可能的手段。」

值得注意的是，塔利班2021年推翻北約（NATO）支持的喀布爾（Kabul）政權時，日本自衛隊曾參與阿富汗撤僑任務，並沒有獲得當地政府同意。有軍事專家認為，這個案例或許能成為台灣未來撤僑的前例。

但有日本企業高層坦言，既然沒有東京或華府提供安全保障，「風險評估下來，我們對台灣的投資意願就大幅降低。」