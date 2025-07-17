以色列助盟友轟炸敘利亞國防部　美卿魯比歐：各方已同意終止衝突

▲以色列空襲敘利亞首都大馬士革。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列於16日對敘利亞首都大馬士革（Damascus）發動一連串猛烈空襲，炸毀多座政府設施，包括國防部大樓，引發嚴重死傷並升高地區緊張局勢。根據敘利亞衛生部向CNN提供的消息，空襲造成至少3人死亡、34人受傷。

綜合外電報導，這波軍事升級與敘國南部少數民族「德魯茲人」（Druze）與遜尼派游牧民族「貝都因人」（Bedouin）間的武裝衝突有關。德魯茲教源自伊斯蘭教什葉派的伊斯瑪儀派，但在神學實踐上更接近基督教。近期雙方在蘇韋達（Suwayda）地區爆發激烈衝突，敘利亞政府軍進駐當地，雖在15日宣布停火協議，但不到一天戰火再起，雙方互控對方率先違反協議。

以色列將德魯茲人視為潛在盟友，對敘軍鎮壓行動感到不滿，近日持續支援德魯茲人，打擊敘軍在蘇韋達的部隊。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）16日警告敘軍若不盡快撤出蘇韋達，以色列將擴大攻擊行動。數小時後，大馬士革接連傳出巨大爆炸聲響。

▲美國國務卿盧比歐 。（圖／達志影像／美聯社）



以色列國防軍（IDF）隨後證實出動無人機襲擊大馬士革國防部總部大樓「入口」位置，幾小時後再度對同一地點進行更猛烈轟炸，導致大樓嚴重毀損。以軍同時對大馬士革郊區總統府周邊地區發動攻擊。

敘利亞政府強烈譴責以色列攻擊多座政府建築，指控此舉為「危險的升級行為」。外交部發聲明表示，「這起公然攻擊，是以色列政權有系統地挑起緊張、製造混亂、破壞敘利亞安全與穩定的政策的一環。」聲明並補充，敘利亞「保留依據國際法，以一切手段捍衛領土與人民的全部合法權利」。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）16日表示，川普（Donald Trump）政府正積極與衝突各方接觸，盼能終止敘利亞的暴力行動。他在社群平台X發文指出，「我們已與所有涉入敘利亞衝突的各方展開接觸，並就具體步驟達成共識，今晚將結束這場令人不安與震驚的局勢。這將仰賴所有相關方兌現他們做出的承諾，這正是我們對他們的完全期待。」

魯比歐也將此次以敘緊張形勢形容為「一場誤解」，並透露「我們整個早上都在與他們溝通」。他在X上分享的影片中，可見他與川普總統一同坐在白宮橢圓辦公室中，談論相關危機。

敘利亞國營通訊社SANA報導，敘政府16日晚間表示，軍方已開始自蘇韋達地區撤軍，但未說明是否與以色列施壓或美方斡旋有關。