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洛杉磯「汽車衝撞夜店人群」釀30傷！　肇事者中槍被拖下車圍毆

記者張靖榕／綜合報導

美國加州洛杉磯好萊塢一間夜店外，19日凌晨發生嚴重汽車衝撞人群事件，造成至少30人受傷，多人命危。肇事駕駛在撞擊後遭民眾拖出車外圍毆，隨後被警方拘留，目前正在醫院接受手術。

▲加州洛杉磯一輛汽車衝撞一家夜店外的人群，造成數十人受傷。（圖／路透）

▲加州洛杉磯一輛汽車衝撞一家夜店外的人群，造成數十人受傷。（圖／路透）

法新社報導，洛杉磯警察局（Los Angeles Police Department, LAPD）表示，事件發生於東好萊塢（East Hollywood）一間夜店門口，詳細起因仍在調查中。警方同時指出，當局還在追緝一名事發後朝肇事駕駛開槍的嫌疑人，該嫌疑人開槍後逃逸；警方證實該名駕駛遭槍擊但未喪命，目前情況穩定。

LAPD高級官員卡蘭沙（Lillian Carranza），接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，駕駛「送醫後正接受手術，病況穩定，但他不能擅自離開，因為已被警方拘留。」她指出，警方正考慮以「謀殺未遂」與「使用致命武器傷人」等罪名對其提出指控。

事件發生後，洛杉磯消防局出動超過100名消防人員趕抵現場協助傷患。初步統計指出，至少23人送醫，其中7人傷勢危急，6人重傷，另有10人傷勢中等。另有7人當場接受治療。

現場目擊影片顯示，事發當時夜店外民眾一陣驚慌逃竄，多名傷者倒臥在人行道上，地面血跡斑斑，有人驚恐哭泣。另一段社群平台上流傳的畫面中，可見一輛疑似為日產Versa的轎車被民眾包圍，駕駛被拉出車外、雙手被銬後遭多人拳打腳踢。

洛杉磯警方發表聲明表示，「員警到場時，發現駕駛正遭到群眾圍毆，並確認其身上有槍傷。」警方指出，涉嫌開槍的人已徒步逃離現場，動機仍待釐清。

根據消防單位說法，事發時夜店門口有大量民眾排隊等待入場，肇事車輛除了衝撞人群，還撞上了路邊一輛墨西哥餐車與代客停車櫃台，造成更大混亂。

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