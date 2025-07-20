洛杉磯「汽車衝撞夜店人群」釀30傷！　肇事者中槍被拖下車圍毆

BREAKING in LA:



At least 30 INJURED AND HOSPITALIZED after man evicted from East Hollywood nightclub returns at 2am in vehicle and MOWS DOWN crowd including valet stand and taco cart.



Immediately following there was a reported SHOOTING in the crowd and the driver was pulled… pic.twitter.com/zXbzRBZICI — Stella X (@stellaaaaaax) July 19, 2025

記者張靖榕／綜合報導

美國加州洛杉磯好萊塢一間夜店外，19日凌晨發生嚴重汽車衝撞人群事件，造成至少30人受傷，多人命危。肇事駕駛在撞擊後遭民眾拖出車外圍毆，隨後被警方拘留，目前正在醫院接受手術。

▲加州洛杉磯一輛汽車衝撞一家夜店外的人群，造成數十人受傷。（圖／路透）



法新社報導，洛杉磯警察局（Los Angeles Police Department, LAPD）表示，事件發生於東好萊塢（East Hollywood）一間夜店門口，詳細起因仍在調查中。警方同時指出，當局還在追緝一名事發後朝肇事駕駛開槍的嫌疑人，該嫌疑人開槍後逃逸；警方證實該名駕駛遭槍擊但未喪命，目前情況穩定。

LAPD高級官員卡蘭沙（Lillian Carranza），接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，駕駛「送醫後正接受手術，病況穩定，但他不能擅自離開，因為已被警方拘留。」她指出，警方正考慮以「謀殺未遂」與「使用致命武器傷人」等罪名對其提出指控。

事件發生後，洛杉磯消防局出動超過100名消防人員趕抵現場協助傷患。初步統計指出，至少23人送醫，其中7人傷勢危急，6人重傷，另有10人傷勢中等。另有7人當場接受治療。

現場目擊影片顯示，事發當時夜店外民眾一陣驚慌逃竄，多名傷者倒臥在人行道上，地面血跡斑斑，有人驚恐哭泣。另一段社群平台上流傳的畫面中，可見一輛疑似為日產Versa的轎車被民眾包圍，駕駛被拉出車外、雙手被銬後遭多人拳打腳踢。

洛杉磯警方發表聲明表示，「員警到場時，發現駕駛正遭到群眾圍毆，並確認其身上有槍傷。」警方指出，涉嫌開槍的人已徒步逃離現場，動機仍待釐清。

根據消防單位說法，事發時夜店門口有大量民眾排隊等待入場，肇事車輛除了衝撞人群，還撞上了路邊一輛墨西哥餐車與代客停車櫃台，造成更大混亂。