川普政府下令全球外交官　不再評論「他國選舉」

▲ 盧比歐向駐外人員發布新指示，要求不得對外國選舉發表評論。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐17日向全球駐外使館下達指示，要求外交人員不得對外國選舉公平性或合法性發表評論，但此舉與華府數十年來推動民主價值的傳統做法背道而馳。

《路透》取得的內部文件顯示，這份標記為「敏感」的國務院電報明確規定，除非有「明確且迫切」的外交政策利益，否則華府將不再發布任何選舉相關聲明或社群媒體貼文，並要求外交官在評論外國選舉時，「訊息應該簡潔，重點在於祝賀獲勝候選人，並在適當時提及共同的外交政策利益」。

文件指出，「應避免對選舉過程的公正性、完整性、合法性或相關國家民主價值發表意見」。所有選舉相關發言須由國務卿本人或國務院發言人發布，禁止駐外外交官在未經高層明確批准下擅自表態。

電報中提及總統川普5月在利雅德的演說內容，當時他嚴厲批評「西方干預主義者」指導中東如何治理國家的做法。文件引述川普發言強調，「美國將與任何戰略利益一致的國家建立夥伴關係」，國務院發言人回應此事時也稱，這項做法與川普政府強調「國家主權」的政策完全一致。

然而，非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）華盛頓辦公室副主任韋德席姆（Nicole Widdersheim）警告，美國駐外使館往往是唯一能揭露不公平選舉真相的機構，限制其發聲將使華府更難掌握他國政治現實。

《華爾街日報》分析，自冷戰以來支持競爭性選舉一直是美國兩黨外交政策核心，但這項政策調整突顯川普政府偏好更加務實的外交路線，認為過去推動美國民主價值觀的做法失敗。