空姐曝搭飛機「NG穿搭」！1處超髒從沒清過　警告：小心葡萄球菌

▲空姐直言，機艙座椅其實非常髒，並樂見乘客穿全套防護衣上機。（圖／TikTok／@cherdallas）



記者王佩翊／編譯

美國達拉斯一名擁有6年飛行經驗的空服員雪兒（Cher Killough）在TikTok上提醒乘客，搭飛機時千萬別穿短褲，因為這會使皮膚直接接觸飛機座椅，是一個「非常噁心的行為」，甚至可能導致葡萄球菌感染，呼籲這種穿著應該被全面禁止。

根據《每日郵報》報導，雪兒在這段觀看次數超過1.1萬次的影片中表示，「我永遠無法接受在飛機上穿短褲，真的不行，對不起，太髒了，你的皮膚直接碰到椅子，超噁心，會感染葡萄球菌。」

雪兒同時也推薦乘客在搭機時可以穿著寬鬆長褲、運動鞋、簡單T恤，再加上一件可以在寒冷機艙內保暖的針織外套。此外，她也提到，長洋裝、長裙，甚至整套的運動服，都是完美穿搭，因為可以遮住腿部，不會碰到椅子。

她同時也補充道，「我個人不會讓腳趾露出來」，強調應該穿球鞋上機。

對於疫情後仍會在飛機上穿著全身防護衣的部分乘客，她也表示理解與支持。雪兒說，「我很尊重這樣的堅持，我常在飛機上看到這樣的穿著，大家肯定看過我影片中，飛機有多髒。」

除了穿搭建議，雪兒也曾經在影片中公開批評部分乘客的不良衛生習慣，例如清晨搭機卻不洗澡，導致整個機艙都瀰漫體臭。她直言，「我真的沒有理由應該在早上五點聞到別人的體味。而且通常這種人都是男的。」