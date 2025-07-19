快訊／洛杉磯東好萊塢「汽車衝撞人群」！逾20傷5命危

▲洛杉磯東好萊塢驚傳汽車衝撞群眾，逾20傷、5人命危。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

美國加州洛杉磯市東好萊塢地區今（19日）凌晨發生重大車禍事故，一輛「不明車輛」在當地熱門的聖塔蒙尼加大道（Santa Monica Boulevard）沿線衝入人群，造成至少20人受傷，其中5人傷勢危急、8至10人重傷，另有10至15人傷勢較輕。

根據洛杉磯消防局（LAFD）通報，事發時間為當地凌晨約2時，地點接近一處音樂表演場地。事故發生後，消防與急救人員立即趕赴現場進行傷患分類（Triage）與轉送醫療作業，目前仍在積極處理後續。

BREAKING: Sad and chaotic news coming from East Hollywood, Los Angeles where over 20 people injured and many in critical condition!



A vehicle had plowed into a crowd of people, the Los Angeles Fire Department reported on Saturday.



The incident occurred on Santa Monica… pic.twitter.com/i0JuEJyhlN — I Came, I Saw, They died ???????????????????? (@4ortunefame) July 19, 2025

消防局強調，事件中受傷人數可能仍會變動，相關單位正持續掌握最新狀況。至於肇事車輛是否為蓄意衝撞，或有其他原因，目前尚未明朗，警方已著手展開調查，並針對現場監視畫面進行比對與釐清。