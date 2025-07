快訊／洛杉磯東好萊塢「汽車衝撞人群」！逾20傷5命危

▲洛杉磯東好萊塢驚傳汽車衝撞群眾,逾20傷、5人命危。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者閔文昱/綜合報導

美國加州洛杉磯市東好萊塢地區今(19日)凌晨發生重大車禍事故,一輛「不明車輛」在當地熱門的聖塔蒙尼加大道(Santa Monica Boulevard)沿線衝入人群,造成至少20人受傷,其中5人傷勢危急、8至10人重傷,另有10至15人傷勢較輕。

根據洛杉磯消防局(LAFD)通報,事發時間為當地凌晨約2時,地點接近一處音樂表演場地。事故發生後,消防與急救人員立即趕赴現場進行傷患分類(Triage)與轉送醫療作業,目前仍在積極處理後續。

BREAKING: Sad and chaotic news coming from East Hollywood, Los Angeles where over 20 people injured and many in critical condition!



A vehicle had plowed into a crowd of people, the Los Angeles Fire Department reported on Saturday.



The incident occurred on Santa Monica… pic.twitter.com/i0JuEJyhlN