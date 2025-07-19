美委大換囚！252名委國移民返鄉　美10人質獲釋重返自由

▲美委大換囚，252名委國移民返鄉。圖為薩爾瓦多警方押送委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國、委內瑞拉與薩爾瓦多三國合作完成一項重大換囚行動！原本遭美國以幫派成員為由驅逐、關押在薩爾瓦多高警戒監獄的252名委內瑞拉人，18日返抵首都卡拉卡斯；作為交換，委國釋放10名被拘留的美國公民，美方也已證實所有人安全返國。

綜合外媒報導，這批委內瑞拉人今年3月在川普政府引用1798年《外國敵人法》後，未經審判程序即遭驅逐出境，被送往薩國「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）拘押，引發國內外人權團體批評。如今他們已重獲自由，其中還包含7名孩童。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）親赴機場迎接返國民眾，表示這是「正義的勝利」，並坦言為此釋放了一批「已認罪」的美國囚犯，其中包含中情局特工與恐怖分子。第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）也現身接機，擁抱久別重逢的家庭成員。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨後發文證實，美方10名人質全數返國，並感謝總統川普與薩國總統布格磊的促成。他強調，這些美國人多數是在委內瑞拉旅途中「被不當拘留」，如今終於重獲自由。

不過，根據《美聯社》最新民調，川普強硬驅逐移民的政策僅獲43%民眾支持，顯示國內對其作法仍存在爭議。這場戲劇性換囚行動，雖讓兩國人質回家，卻也再度引爆移民與人權程序的全球討論。