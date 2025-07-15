國民黨新北719反罷免驚見走路工　1人500元動員宮廟、陣頭

▲國民黨新北反罷免動員竟可領現金。（圖／翻攝自Facebook／李宇翔）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免倒數階段，各黨、民團積極造勢，而新北市議員李宇翔日前踢爆，新北市消防局發出「特殊公差」動員令，要求基層義警消出席藍營反罷免活動。李宇翔今（15日）在秀對話截圖證據，並直言，在自己踢爆藍營動員義警消跟民防系統後，相關單位已經收手，但藍營為了讓造勢「人山人海」，轉向動員宮廟、陣頭系統，甚至答應每人結束就能領取現金500元。

日前有多位義警消向李宇翔陳情，新北市府甘願冒著違反行政中立的風險，也要動員全體義警消、警察同仁、警友站、民防人員，參加反罷免造勢活動，藍委洪孟楷透過易姓女助理，負責聯繫義消、警消、警政、民防群組動員參加造勢活動，這位助理甚至身兼林口防宣分隊長職務，等於可以直接對基層發號施令。

洪孟楷則回應，這完全不是事實，他們的活動都是支持者號召朋友來參與他的活動，不用刻意造謠。

李宇翔今再爆料，自從他揭露洪孟楷聯手新北市府，違規動員辛苦的義警消、警察、民防等基層系統之後，據了解，相關單位的長官已經有所收手，不敢再明目張膽下令動員。但最新的狀況是，為了讓719的造勢場合看起來「人山人海」，他們自上週開始，竟轉向宮廟、陣頭系統進行動員。

李宇翔指出，更誇張的是，為了提高參與率，陳情人提供對話紀錄證明，他們不但明確交代集合時間與地點，甚至答應每人結束就能領取現金500元，熟悉的國民黨又出現了，果然「不賄選就不會選」嚴正呼籲檢調單位全面徹查，此類動員是否涉及違法賄選，務必杜絕這種惡質選舉歪風。