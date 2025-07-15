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普發現金藍委要全捐社福　綠委諷「才50幾萬」：為何去年砍補助

▲▼文山南中正民代與「文山退葆」罷團首次大集結，包含立委吳沛憶、台北市議員簡書培、劉耀仁、趙怡翔、王閔生最後關頭總動員路口催票！呼籲726罷免親共立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

▲文山南中正民代與「文山退葆」罷團首次大集結。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院上周三讀通過國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」版本，並增列每人普發現金1萬元，國民黨團昨表示，國民黨全體立委苦民所苦、急民所急，決議將每一位藍委個人的1萬元現金，全數捐贈予社福機構。對此，民進黨立委吳沛憶今（15日）質疑，加起來才50幾萬，那為何去年在審查總預算時要砍社會福利的補助？

民進黨立委吳沛憶和罷免國民黨立委賴士葆團體「文山退葆」，以及民進黨台北市議員劉耀仁、簡舒培、王閔生、趙怡翔今早在和平西路、羅斯福路口旁集結，總動員最後關頭衝刺催票。針對普發現金，媒體問到，賴士葆質疑，綠營過去也發過三倍、五倍券，不編預算怎麼幫助民眾面對關稅衝擊？

吳沛憶強調，當時疫情振興跟後面紓困，和現在藍營為了搶救自己罷免，政策買票、完全沒有排富、沒有政策目標的普發現金完全不一樣。至今仍看不出來，為何要編列2350億普發現金？那些預算當時為何不來挹注長照、社會住宅、租金補貼？這是年輕世代、高齡世代，大家都關心的社會分配問題，也是政府本應盡最大的責任。

吳沛憶指出，去年審總預算時，藍營立委包括賴士葆，砍掉國防預算84億、外交部一整年宣傳經費，連現在要拚演唱會經濟，影視音產業的黑潮文化，國民黨立委是每一筆都要砍。她是教育文化委員會的委員，她問他們很久了，我們要拚演唱會經濟，台灣不可以輸給韓國，為何藍營立委在我們要補助、支持台灣影視音產業時，每筆預算都要砍？

吳沛憶說，到今天賴士葆還是無法回答這個問題，立委職責是推動國家發展，回歸到對公共預算的支持，但非常可笑，藍營立委說到時候收到普發現金1萬元，每個人都會捐出來，捐給社福團體，加起來就是50幾萬，那為何去年在審查總預算時要砍社會福利的補助？政府原先已編列好的預算，就是要支持社會福利、弱勢團體，立法院應該還是要回到正常、理性的監督，來支持國家發展跟社會分配。

吳沛憶也提到，只要站過街頭，和公民團體每天認真宣講，就知道罷免賴士葆、國民黨立委表態率越來越高，每天經過給予加油、鼓勵的民眾越來越多，大家要知道，表態在地立委壓力非常大，但現在民眾都很願意、積極表態，因為大家知道剩不到最後2週，罷免最重要是投票率，只要當時簽過二階連署的民眾，每人再多拉一票，就通過罷免門檻了，希望大家出來幫忙催票、拉票。

吳沛憶說，台北市民對民代專業監督、能力要求非常高，怎麼在地這麼資深的賴士葆會通通配合國民黨團總召傅崐萁的每個法案、提案？因此希望罷免賴士葆，讓立院回到專業監督，最後時間民進黨會全力跟公民團體站一起，把罷免聲音轉為每張選票，「最後的催票率、投票率我們非常的有信心，我們文山南中正會再次的創下奇蹟」。

吳沛憶強調，這次全國性罷免行動其中一個主要原因就是，台灣在世界上要更有能力跟國際社會互動、更有生存發展競爭力，「我們立法院絕對不能有親中的立委」。過去8年來，台灣在世界上是「世界看得見的國家」，有傲人經濟成績、自主政治主權，才有辦法跟其他國家交往，這是全民都看見、大家共同努力的；但過去一年來，藍白立委在立法院提出包括台灣版一帶一路，要開放中國建商、勞工到離島建設，要把台海定義為內戰、內海關係，這對台灣主權非常傷，也是為何這麼多民眾站出來，只有親中立委離開立法院，國家才能正常發展，才能在世界上提升我們的競爭力。

▲▼文山南中正民代與「文山退葆」罷團首次大集結，包含立委吳沛憶、台北市議員簡書培、劉耀仁、趙怡翔、王閔生最後關頭總動員路口催票！呼籲726罷免親共立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

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