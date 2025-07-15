葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

記者郭運興／台北報導

國民黨首波有24位立委將在7月26日進行罷免投票，新北市立委葉元之更被罷團鎖定為頭號目標，葉元之也積極站路口市場、開辦問政說明會反罷。未料，14日他在路口宣講卻遭遇鬧場，兩位罷免支持者不僅大喊「罷免葉元之、共匪、你中國的」等語，甚至揮打葉元之與正在錄影的助理，葉元之只能無奈表示「台灣最美風景是人，不是一直罵人是中共同路，大姐我尊重你是長輩，但你也要尊重我可以講話」，最後老婦人悻悻然離去，整段衝突持續超過5分鐘。

葉元之14日於路口宣講反罷免，過程中，先是有位罷免支持者騎腳踏車經過大喊「罷免葉元之、罷免葉元之」，後續又有一位老婦人對著葉元之批評「你中國大陸的」，葉元之則回應「台灣最美風景是人，而不是一直罵人是中共同路人」，並未再理會兩位罷免支持者。

▼葉元之路口宣講遭遇罷免支持者鬧場。（圖／翻攝自YouTube／葉元之，下同）

未料，老婦人繼續批評著葉與中國有關係、共匪等語，葉元之也走下講台回應「我是台灣出生、台灣長大，我們要團結，台灣向前行」。此時，原先騎腳踏車經過的罷免支持者也繞回，繼續大喊「罷免葉元之」，葉元之的助理則拿起手機錄影自保，該名支持者發現被錄影，隨即回嗆「錄屁錄阿，關掉，我沒有說你可以錄我」，最後甚至出手揮打。

場面逐漸失控，葉元之當下立刻請大家冷靜、助理回到原位、不要再拍罷免支持者，他也繼續宣講「反對輸不起的大惡罷，台灣最美風景是人，不是一直罵人是中共同路人，台灣以前不會這樣，碰到人就罵人，現在因為政客散播仇恨，造成極度對立，我們要回到好的台灣」。

但老婦人還是不肯離去，在葉元之宣講時繼續謾罵，更動手揮打葉元之的手肘，喊著「同意罷免」，葉元之只能無奈回應「大姐我尊重你是長輩，但你也要尊重我可以講話，罷免團體都可以站路口，大家互相尊重，你不聽我解釋也沒辦法，我們都愛台灣，但有些人就是抹紅，為什麼都要罵人家，我尊重你，你可以繼續，我們各講各的」，此時衝突已超過5分鐘，老婦人見葉元之未再理會，便悻悻然離去。