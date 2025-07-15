藍一人發500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有惡意抹黑

▲傳出國民黨一人發500元出席費，動員新北反罷免造勢。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市議員李宇翔今（15日）日爆料，國民黨提供500元出席費吸引對方參加19日國民黨新北市黨部舉辦的反罷免活動，李批國民黨「不賄選就不會選」。對此，新北市黨部駁斥，完全子虛烏有，純屬惡意抹黑與政治操作，呼籲民進黨不應虛構言論混淆視聽，企圖打擊反惡罷行動的正當性。

新北市黨部表示，有關本會主辦之「7月19日新北市反惡罷造勢活動」，近日遭李宇翔無端指控本黨發放500元動員費乙事，完全子虛烏有，純屬惡意抹黑與政治操作。國民黨在財務拮据有限的情況下，致力以理念號召群眾，絕無能力也無意願從事金錢動員。

新北市黨部說明，對於此等毫無根據之指控，他們予以最嚴厲之譴責，並嚴正要求民進黨停止抹黑造謠行為，不應因見本黨聲量上升、民意轉向支持「不同意罷免」，便以虛構言論混淆視聽，企圖打擊反惡罷行動的正當性。

新北市黨部強調，7月19日的活動，是一場凝聚民意、反對惡意罷免與綠色恐怖、堅守民主價值與國會秩序的重要行動。他們誠摯邀請所有關心臺灣民主與正義的朋友踴躍參加，並於7月26日投下「不同意」罷免票，一起守護優質立委，守護臺灣民主，票投不同意，挺咱好立委。