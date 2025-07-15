林右昌指普發一萬如買空賣空　「國民黨用民眾的錢買票」

▲民進黨祕書長林右昌。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌今（15日）出席護國大遶境 - 北桃園集結出發儀式，會前受訪時表示，國民黨用盡一切手段跟方式，就是希望把罷免行動操作成政黨對決，更不惜用買票方式來收買，特別是國民黨這次普發現金一萬塊，等於是買空賣空，用民眾的錢來做買票，也就是「花你的錢來買你的票」，這可能是一個很重要、會影響罷免結果的操作。

林右昌表示，每個罷區都非常重視，希望做為每個罷團最堅實後盾，提供所有支援力量，不只是進駐花蓮，也到各個罷區為大家一起加油。

至於花蓮罷團喊「心中有國旗，罷免傅崐萁」，遭藍嗆聲欺騙民眾，林右昌指出，大家都知道傅崐萁去年4月到中國回來之後，推動一系列毀憲亂政、親中投共的法案，這是發起罷免很重要的原因跟理由，傅崐萁其實就是接受中共指揮的政治傀儡，花蓮罷團發起活動，現在很重要的訴求就是「心中有國旗，罷免傅崐萁」、「青天白日滿地紅，不是傅崐萁的共產紅」，真正拿國旗來當遮羞布的是傅崐萁。

林右昌直言，現在的國民黨跟過去的國民黨完全不一樣，過去的國民黨是反共，現在的國民黨在朱立倫、傅崐萁主政之下是親中投共，一切論述、敘事方法，大家可以注意到，國民黨跟中共對批評、論述台灣的方式，幾乎是一模一樣的，花蓮有非常多愛國民眾、國民黨支持者，大家應該可以清楚認清，現在的傅崐萁並不代表國民黨，而是代表中共的想法、說中共想說的話、做中共想做的事。

對於藍營評估危險席次有變，林右昌表示，這可能跟最近他們在立法院強行通過普發現金一萬塊可能也有很大的關係，朱立倫說立法院不會做違憲的事情，所以通過的法律都是對的；但可以看到，從去年開始，國民黨推動很多毀憲亂政的法案，甚至憲法法庭判決絕大多數都是違憲、部分違憲，另外通過違反其他法律的法案更是不勝枚舉。

林右昌指出，光是剛剛通過的特別條例普發現金一萬塊，就違反預算法相關規定，立法機關是不能也不應該主動提出增加預算提案，但國民黨不只提出還通過，這樣的例子已經不是第一件，之前已經出現過很多件。

他強調，目前我們的國家、台灣的民主真的面臨非常大的危機，藍白在立法院裡面推動相關法案，不管公民團體的反對或是社會團體抗議，也不管媒體批評，只要他想過的他就要過。

林右昌直言，藍白主政之下的立法院已經變成立法怪獸，立法過程不符合程序，也不顧院際之間的份際、權力制衡，侵犯到行政院、司法院、考試院甚至總統府的權力，恣意妄為，藍白所主導的立法院就是這種狀況，因為所有權力都無法制衡他們，所以才會有這麼多公民團體站出來推動罷免行動，不分藍綠、不分黨派所有國民都應該認清跟注意的，這已經超越黨派之爭。

林右昌表示，國民黨用盡一切手段跟方式，就是希望把罷免行動操作成政黨對決，更不惜用買票方式來收買，很多民眾都問這有沒有效，說實在買票一定有效，特別是國民黨這次普發現金一萬塊，等於是買空賣空，用民眾的錢來做買票，也就是「花你的錢來買你的票」，這可能是一個很重要、會影響罷免結果的操作。至於綠營評估罷免10席？林右昌強調，各種評估都有，就是全力以赴、全力向前衝。