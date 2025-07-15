大罷免太激情　藍委控遇襲、罷團頻遭藍支持者毆打騎車衝撞

▲ 一名婦人兩度騎車衝撞罷團志工。（圖／罷團提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免倒數階段，各黨、民團積極造勢，然而，雙方情緒高張，也頻頻有攻擊事件發生，除藍委葉元之指控自己遭罷免支持者攻擊外，各地罷團近兩周也都頻頻傳出攻擊、衝突事件，桃園罷免涂權吉團隊遭到黑衣人盯場、雲林罷免丁學忠志工遭一名國民黨支持者兩度騎車衝撞、作家楊双子的伴侶賴庭荷也在擔任罷團志工時遇襲、罷免賴士葆團隊志工也在擺攤宣講時遭到揮拳攻擊。

罷免團體「文山退葆」志工日前遭人揮拳攻擊、辱罵，直播也全都錄下，團隊志工上週在文山區辛亥路、興隆路口從事合法罷免行動，卻遭人揮拳攻擊，並被辱罵「綠共」、「政敵」，還遭大聲質疑「為什麼要罷免賴士葆」。罷團日前也在律師陪同下按鈴申告。

中和罷團則遇到一名婦人持續以高聲威嚇，怒喊「民進黨怎麼可以罷免在野黨」、「他們又沒有做錯事」，在罷團手機錄影後，立刻出手攻擊，要搶下攝影機，隨後也遭警方帶回。這已是該區近期第三起攻擊罷團事件，議員張嘉玲也曾被波及。另外基隆罷免林沛祥團隊，也多次遇到機動藍營支持者衝撞。

綠委黃捷上周陪同雲林罷免立委丁學忠團隊宣講，到中正路市場掃街時卻發生意外狀況，一名藍營支持者撞見罷團宣傳，逆向騎摩托車衝撞志工，遭阻攔後並未罷手，而是再催油門向前衝撞，直到一旁員警上前處理，該名婦人才調轉車頭想要離開，但馬上遭員警追上並請回派出所。