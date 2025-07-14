中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　培育影像世代創新行動力

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電，培育年輕世代媒體識讀力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應教育部積極推動《媒體素養教育政策白皮書》，強調全民應具備理解、分析、創作與分享媒體內容的能力，基隆高級商工職業學校航空電子科日前特別與中嘉集團吉隆有線電視攜手合作，舉辦「媒體識讀」專題講座，邀請電影製片施柏全擔任講師，透過實務分享，提升學生影像製作技巧與媒體判讀能力，培養具備科技素養與社會責任感的現代青年。

本次講座以「用影像說故事」為主軸，施柏全製片人結合自身參與《粽邪3：鬼門開》、《NO GOOD 歐吉桑》等電影製作經驗，帶領學生從腳本撰寫、分鏡設計、畫面敘事，到AI影像輔助工具及無人機空拍技術進行全方位教學，課程內容理論與實務並重，激發學生濃厚學習興趣與創作熱情。

電影製片人施柏全指出，高中階段正是培養媒體識讀能力的關鍵時期，學生除了具備辨別資訊真偽的能力，更應結合現有技術工具，發揮創意記錄生活。「基商航電科本身就具備無人機與影像設備，若能加入地方走讀的概念，相信學生能創作出更具深度與在地感的作品。」

中嘉｜吉隆有線電視總經理李宇屏也表示，本次合作過程非常順利，學生展現高度專業素養與學習熱忱，具備完成空拍LIVE等實務任務的能力，未來將持續推動更多深度合作，協助學生與業界接軌，共創價值。

參與學生也分享心得表示，「以前只會拿手機拍照，這次才知道一支影片要構思、剪輯、講故事，還能用無人機拍攝或AI工具輔助產出素材，真的很有趣，也學到很多！」

航空電子科教師蔡宗和表示，科內與中嘉｜吉隆有線電視已有近8年合作經驗，透過在地媒體的參與，引入產業觀點與實務工具，能有效刺激學生學習動機，並建立實戰信心，「我們不只教技能，更希望讓學生相信自己有能力在業界發光。」

未來，航空電子科將持續鼓勵學生參與「美麗基隆影像創作競賽」等地方活動，並攜手產業推動永續教育與影像實作課程，讓學生在實務中學習，在創作中成長，成為具備創新力與行動力的科技新世代。