有填志願、繳費！只因「沒寄紙本卡」女兒沒校可讀　家長氣炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／新北教育局提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

「孩子不是落榜，是被制度傷害！」一名家長12日在臉書發文，憤怒控訴女兒明明高中應屆錄取，卻因為一張「紙本志願卡未寄出」，在放榜當天榜單上竟不見名字，如今沒有學校可讀，讓她痛心不已。她強調一切流程都依規定完成，但因制度缺陷、學校指導疏漏，導致孩子努力白費，呼籲外界關注這起事件。

該名家長在貼文中指出，女兒從小學琴，術科與學科成績都達標，更親自上網填志願、完成繳費，系統也顯示成功送出。然而，放榜時卻沒有她女兒的名字，原因竟是「紙本志願卡沒有寄出」，系統便視為未完成報名。「孩子拼術科拼到流淚，熬夜準備會考，每一分努力都擺在那裡，卻在行政流程中，被冷酷地一刀切掉。」

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她忍不住質問孩子就讀的湖口高中國中部，「學校負責相關人員對升學流程熟識，但只有口頭告知而不負責」、「把責任歸給一個什麼都不懂的9年級生！」更直呼「我們還活在20年前嗎？孩子上網填完志願、繳費完成，系統也顯示作業成功，卻因為『紙本沒寄』直接被視為未完成報名？」

家長直呼，孩子拼術科拼到流淚、熬夜K書準備會考，「卻在這種行政流程裡，被冷酷地一刀切掉」，這不只是她女兒的損失，更是整個教育制度的荒謬與殘忍，「教育部、地方教育局、學校是否有清楚通知紙本的重要性？」並用hashtag強調「#網站流程是否有設下警示？」「#有提醒家長和考生『紙本未寄等於作廢』的明確警告？」「為什麼一個學生該上的學校，會因為一張紙，連申訴機會都沒有？！#學校應該負責！」

貼文引發討論，許多人也力挺家長，「既有『網路填寫志願』為憑，且網路列印後即為紙本，因此『漏寄志願卡紙本』就『不予受理報名』，實已嚴重違反比例原則、灼傷教育之價值」、「以前我申請入學繳交資料也沒有這麼嚴格，這太誇張了」、「太誇張了～令人超生氣！扯爆。」

另外，從家長貼出的申訴書可見，聯合分發委員會指出，案由為學生參加114學年度北區高級中等學校音樂班特色招生甄選入學，因未繳交「紙本志願登記表」，經委員會依簡章第59至60頁規定審查，以「郵戳為憑，逾期不受理」為原則，學生因未於期限內完成志願登記程序，「資格不符故不予分發」。家長提出申訴，請求予以受理。

接著，聯合分發委員會列出幾點討論事項，「一、本案經查，簡章第59頁明訂：『應於指定期限內繳交紙本志願登記表，以郵戳為憑，逾期不予受理』，相關規定已於簡章及招生網站公告，並無爭議空間。」「二、該生未能於規定期限內完成繳交紙本志願表，且無提供足以證明寄件時限內完成郵寄之相關證明資料，逾期屬實。」「三、經詢問湖口高中國中部，該校承辦單位以書面回覆已充分告知學生應注意事項。經查，該校另一名報考北區音樂聯招的學生，有依規定送件。經委員審議，申訴案所提理由不足以推翻原審決定，故不符重新受理之要件。」

最後，聯合分發委員會的決議為「本會經討論一致決議：該生申訴案不成立，原不受理志願登記結果維持不變。」