首創變經典！基隆「益口銅身趣」長照競賽再開戰

▲創新長照競賽回歸！基隆「益口銅身趣」延續首創精神熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為持續推動以目標為導向的長照服務，基隆市長期照顧服務管理所與市衛生局、牙醫師公會攜手合作，今（13日）盛大舉辦「2025愛與長照行－益口銅身趣」競賽活動，集結口腔訓練與失智預防於一體，吸引13個隊伍、共113名選手參賽，其中包含長者、確診失智者及身心障礙者等多元族群，展現照護融合與包容精神。

活動現場熱鬧非凡，各隊伍一早就蓄勢待發進入會場，有些延續去年的參賽經驗，有些則首次參加，但皆展現高度熱情與準備，不論是服裝造型、隊呼創意，還是操練動作的整齊度與表現力，都讓評審與觀眾眼睛為之一亮。經過一番激烈競爭，最終由美滿家庭協會「笑口常開 美滿隊」奪下金獎、伊甸基金會「伊起牙起來隊」榮獲銀獎，樂晨社福協會「中山小棧」摘下銅獎。

由牙醫師公會全國聯合會設計的「益口銅身操」，是針對長者口腔健康所開發的專業運動操，近年來在基隆市強力推廣，不僅強化咀嚼與吞嚥能力，並有助於預防口腔衰退與延緩失智。活動成果亮眼，吸引台北市牙醫師公會前來觀摩交流，展現基隆經驗的高度參考價值。

為讓參賽者與家屬在等候期間也能收穫滿滿，今年特別擴大邀請各界單位設置健腦闖關遊戲，包括基隆市輔具資源中心、基隆家庭照顧者服務據點（士林靈糧堂）、基隆長輩照護平台（Wa Care）等共8個單位參與，透過專業設計的互動關卡，促進參與者身心活化與親子互動，深獲好評。

基隆市衛生局長張賢政出席活動時表示，高齡者的自信建立與健康維持，需要全方位的關懷與專業支援。透過口腔運動操訓練，不僅強化基本生活功能，更與失智預防息息相關。他強調，市府團隊將持續透過創新且有趣的方式，讓市民朋友了解長照與失智議題，打造一個「有愛環境、安心安老」的城市。