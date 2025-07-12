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台中5口命案懶人包！團購主李女成魔之路曝光　愛心老師變詐欺犯

▲▼台中五口命案,關係圖,人物,懶人包。（圖／記者許權毅製）

▲台中五口命案人物關係圖。（圖／記者許權毅製）

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區五口命案震驚社會，檢警持續向上追查，要釐清逼死王家五口的主因，是否有詐騙集團介入主導，李女幕後是否有藏鏡人？李女還遭多名證人起底，證明2019年間就有多次詐欺行為，從原先的幼稚園、安親班老師（負責人），變成遊走玩弄法律的詐欺慣犯，猶如小魔變成大魔。《ETtoday新聞雲》以圖表方式整理案件目前進度，以及案情中各關係人、犯嫌彼此聯絡情況。

● 王家五口

王家大姊最先由美容師同學張女牽線，與團購主李女搭上線，甚至去年9月王、李兩人也在臉書公開對話，王姊疑似被代購黃金賺取佣金的投資方式吸引，實際上卻是掉入陷阱，扛不住巨債跟暴力威脅，走上絕路。

王家父母曾帶著王姊，一同要跟台中市議員謝志忠諮詢，最後卻無疾而終；王家二女兒曾向友人透露，一家人努力處理，一度想報警，卻被母姊阻止，因為擔心黑道上門；王家小兒子在工廠上班，因為多日沒到班，主管發現異樣上門找人，成為揭開命案關鍵。

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● 議員謝志忠

王家人曾上門諮詢，謝志忠要王家報警或是諮詢律師，但王家無下文。事發後，謝志忠接露王姊同學張女涉有重嫌，謝也以證人身分製作筆錄、複訊。陸續有被害人向謝志忠投訴、提供資料。

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● 王姊美容師同學張女

王姊同學張女，近年曾經擔任美容師，最初被懷疑是案件重要犯嫌，但王家二女兒曾跟友人透露，張女跟王姊都深陷其中，張女疑似僅是受到李女指示，再去找尋目標加入投資，檢方複訊後限制住居。

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● 王母友人L先生

L先生為王家20多年好友，王母曾跟L先生等人到白沙屯媽祖擔任志工。L先生透露，王母在今年5月未曾提及詐騙事情，6月底卻打來求救電話。

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● 團購主李女

團購主李女疑似以代購黃金手法吸引王家，待一家人嘗到甜頭後，開始拒絕付黃金價格，讓王家得繳高額卡債，要求王家借款還錢，甚至以暴力威脅恐嚇。被警方依詐欺、洗錢以及恐嚇送辦，檢方複訊以15萬交保，引起社會不滿，多名過往被害人跳出，指控李女早在開設幼兒園、安親班期間，就施過詐術，技巧高明。

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● 證人A女

王家五口案發生後，首位對外發聲，證明也被李女以代購黃金手法招攬，能夠賺取佣金，不過並未有實際損失，懷疑仍在「養套」階段。

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● 王家姊妹友人胡男

胡男熟識王家姊妹，王姊曾經向其借款，讓胡男察覺異狀，並詢問王妹，才得知王家情況已經一發不可收拾，數次建議報警，有多張對話截圖可佐證王家姊妹所遇到之困境。

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● 當鋪業者林男、張男

王家疑似經李女介紹，要求把王父持有之公寓拿去該當鋪抵押。業者林男2度製作筆錄，檢警持搜索票上門要求配合調查，警詢後認定是詐欺、洗錢嫌疑犯，移送地檢複訊，但檢方程序上轉回證人，均請回。

● 銀樓業者尤男

李女獲得交保後，疑似在網路發文喊冤，並對銀樓業者喊話，要求說明是否有到銀樓販售黃金，要求業者如實說明。警方以證人身分約談尤男，檢方要求複訊，同樣請回。

● 鍾姓團購盤商

鍾姓盤商指控，李女曾向自己批貨購買團購品，提出以960萬購買公司，並以千萬投資其當鋪事業。李女繳付前期支票，之後全數跳票，並把公司掏空變現，遭李女詐2千萬，民事求償勝訴，但於事無補。

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● 李女丈夫朱男

遭被害人控訴，與李女開設空殼公司，當作開支票之擔保品。警方曾約談到案說明，詢後請回。

● C姓夫妻

揭開李女曾經開設幼兒園、安親班，並對5、6名孩子爸媽下手施詐，C姓夫妻損失約200萬，與鍾姓盤商遭詐時間有重疊，懷疑李女就是養套殺、詐欺慣犯。

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● 其他

王家二女兒的軍職丈夫，對於王家事情不太清楚，認為李女以15萬交保過輕，可能與張女串供之餘，同意檢方解剖；豐原某當鋪，曾到王家拖走抵押車輛，揭開王姊曾借款，甚至帶著妹妹抵押機車；王家鄰居，證明王家人在6月30日晚間仍有正常活動，隔日便沒有現身。檢警總計傳10多名證人，陸續釐清案情中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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