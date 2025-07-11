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台中「首例M痘」本土確診　30多歲男愛愛後驚見下面長怪東西

▲▼猴痘疫苗，M痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署呼籲高風險民眾接種M痘疫苗。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者許力方／台中報導

疾管署調查，暑期為M痘流行高峰期，日前本土確診創下單周新高，呼籲高風險民眾接種疫苗。台中衛生局11日公布，台中市出現首例M痘個案，為30多歲男性，因腹股溝紅腫就醫採檢確診。

疾管署1日公布國內新增4例M痘（Mpox）本土確定病例，創下今年單周新高，個案都是本國籍30多歲男性，且疫調發現，皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，於6月17日至6月23日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經採檢通報確診。

疾管署監測資料顯示，統計至11日止，全國累計M痘確診病例共20例，包含17例本土及3例境外移入，境外移入分別為中國、香港、泰國各1例，最近一次發病日是4日。地理分布上，台北市為重災區達到8例，桃園、新北皆有3例，台南2例，新竹縣、高雄、宜蘭各有1例，其中台中市也首度出現1例確診。

▲▼台中首例本土M痘確診。（圖／台中衛生局）

▲台中出現首例本土M痘。（圖／台中衛生局）

台中市衛生局表示，今年首例M痘個案在潭子區，該案為30多歲男性，自述為異性間性行為，7月初因腹股溝紅腫、生殖器周邊皮疹、疑似蜂窩性組織炎等症狀，經就醫採檢後，中央實驗室於7月9日研判確定為本土M痘個案；衛生局獲報後立即完成疫調，接觸者無症狀，已給與衛教並提醒自我健康監測21天。

衛生局長曾梓展表示，暑假假期聚會及社交活動頻繁增多，提醒民眾M痘傳播以高風險親密接觸為主，避免藉由交友軟體與不特定人士進行親密接觸，如發現對方臉部及軀幹皮膚有疹子、水泡、膿疱等，應拒絕與對方發生親密行為。如有發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似罹患M痘症狀，請佩戴口罩及穿著長袖衣褲儘速就醫，並主動告知醫師高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。

衛生局說明，接種疫苗為目前預防M痘最有效的方式，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。全市共計55家醫療院所提供公費M痘疫苗供民眾接種，凡近1年內曾有高風險性行為者、過去曾罹患性病者、性接觸對象有上述任一情形者請儘速完成疫苗接種。

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