吃薑母鴨「酒駕被判關6個月」　駕駛求情失敗

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）因食用含酒精成分的薑母鴨，涉犯酒駕被法院判處有期徒刑6個月，並被執行檢察官否准易科罰金，他向法院聲明異議，控訴檢方裁量有瑕疵。不過，桃園地院法官日前審理之後，認為檢方的執行指揮沒有違法，最終裁定駁回，全案仍可抗告。

▲阿強食用含酒精的薑母鴨，結果被查獲酒駕，進而挨罰。（示意圖／記者黃克翔攝，與本案無關。）

阿強在判決書中主張，他因酒駕案件被法院判處有期徒刑6個月，併科罰金3萬元，但執行檢察官審核之後，認為他涉犯酒駕案件累積3次以上，所以不同意予以易科罰金或易服社會勞動，他質疑檢方的初步決定有裁量瑕疵，因此決定向法院聲明異議。

然而，桃園地院法官表示，經查，阿強一共具狀表示意見2次，檢察官經實質審酌，仍決定否准易科罰金與易服社會勞動，過程中並未剝奪他陳述意見的機會，也沒有違背正當法律程序。

法官接著指出，阿強在2009年至2024年間共有5次酒駕紀錄，分別被檢方處以緩起訴處分，或被法院判處得以易科罰金的刑度，顯然他已經獲得多次改過自新的機會，卻仍再犯本案，可見他對酒駕的刑罰戒律始終抱持輕忽僥倖的態度。

雖然阿強辯稱，他這次只是因為食用含酒精成分的薑母鴨才會觸法，而且自2025年1月起就長期聘請司機代駕。但法官認為，阿強之所以會聘請司機，是因為他的駕照遭到吊銷，而在本案中，他明知食用的餐點為「含酒精成分」的薑母鴨，依據過往經驗，應當知道此時不能酒後駕車，卻還是開車上路，可見過往的處分已經無法對他產生任何嚇阻作用。

法官表示，執行檢察官行駛法律所賦予的指揮刑罰執行職權，對具體個案所為進行判斷，並無逾越法律授權或違反比例原則等濫用權力的事情發生，自然難認檢察官的執行指揮有任何違法不當之處，本案聲明異議顯然為無理由，最終裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。