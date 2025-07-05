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快訊／5口命案「害命團購主」曝光3罪移送！挑撥話術超惡劣

▲▼五口命案,李女。（圖／記者許權毅攝）

▲台中五口命案「害命團購主」李女今晚9時許遭移送。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市王家5口集體輕生命案，疑似因李女等詐團以「代購黃金」名目吸引王家投資，害王家背上鉅額債務，承受不住共赴黃泉。涉案李女到案又喊不舒服，警方已經問了一天一夜，今晚終於順利製作完警詢筆錄，依詐欺、洗錢、恐嚇等3罪將李女移送中檢複訊，建請檢方聲押。其餘傳訊4、5名證人，包含被詐A女、當舖業者、王家友人、李女老公均請回。

今日晚間9時許，李女被警方送辦，李女戴口罩低頭，不敢望向媒體，全程不發一語。據悉，李女昨日就到案說明，但卻又稱人不舒服，一度還到醫院看診，警詢進度緩慢。

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▲李女7月1日討債找不到王家人，到當鋪詢問王家姊妹下落。（圖／記者許權毅翻攝)

初步了解，李女應該是本案最為關鍵人物，是主導本案重要「團購主」，讓王家一步一步掉進巨債陷阱，相比王家大姊的「美容院張同學」，李的角色吃重，張頂多只是牽線人，所以中檢才會對張女僅做出限制住居的強制處分。

李女不同，她居中引導王家代購黃金，讓王家母女先掉入賺取佣金的陷阱，又指示王家去當舖借貸、地下錢莊借高利貸，甚至把人帶去彰化要王家房子給抵押，慢慢蠶食王家所有資產，最後再出招恐嚇、威脅，「語出無奈，實在情勒」，以生命安全為由，讓王家陷入恐懼，從中牟利。

據了解，李女有類似相關案底，甚至有他案也被偵辦調查中，恐怕還有其他受害人。李女背後是否有特定詐騙集團主導？警方僅說，會持續追查中。若有第三人涉案，案件將升級成為加重詐欺取財，最重可處7年刑期。

▲▼五口,王家五口。（圖／翻攝Facebook）

▲王家5口遭詐，一家人走上絕路殞命。（圖／翻攝Facebook、民眾提供）

不只如此，今日也有被害人A女、王家大姊好友胡男跳出來證稱。A女也是被張姓女同學牽線給李女，王家妹妹曾跟友人胡男表明，一家人就是被李女牽著走，甚至連合約都沒有，爸媽辛苦一輩子的錢，一下就被詐光光。

▲王家二女兒曾跟胡姓友人說，爸媽一輩子辛苦的錢，一下就被詐光。（圖／民眾提供）

胡男表示，與王家大姊還有一個共同朋友，曾經看過李女本人，認為李女「非常會話術、挑撥離間」，該名朋友曾說，李女會跟張女稱「王家還有房子！就是有錢不償還」。比對台中市議員謝志忠親耳所聞，王姊在諮詢時，不斷接到張同學來電，還稱「欠錢哪有不還的？難道要逃到國外？」顯見胡男所述可信度頗高。

友人胡男認為，壓倒王家最後一根稻草，就是被暴力討債。王家人裡，大姊跟媽媽害怕被報復、妹妹想報警被阻止、爸爸中後期才知情、弟弟可能沒接觸就...（意指無辜離世），總之一家人可能誰留下都會受苦，6月份又被壓力、恐嚇擊垮，步入絕境。

▼王家6月面臨重大壓力，走上絕路。（圖／記者許權毅製）

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