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獨／團購主李女正面曝！佈局2年訛2千萬　受害老闆曝：演技十足

▲▼五口命案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中五口命案，逼死王家的李姓團購主（中）與丈夫朱男（左）。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市豐原五口命案，關鍵犯嫌「團購主」李女逼死王家，獲得15萬交保令社會難以接受。與李女曾有買賣公司、投資糾紛的一名鍾姓老闆今日受訪，指出李女當初就是找上自己團購，講話自信十足、裝得誠懇，開出960萬支票買走公司、拿走1000萬投資金，最後雙手一攤擺爛，甚至民事庭也沒出現，名下無任何財產，至今也無可奈何。

鍾姓老闆指出，2017年李女找上門，開始每月以1萬多至10萬購入團購貨物，約2年後、2019年李女得知鍾打算賣掉公司，專程來討論稱「有5個小孩要養，想要學團購生意，希望買下公司」，鍾基於2年多信任，見對方誠懇，便答應以960萬把公司賣給李女。

▲▼五口命案,5口命案,被害人鍾老闆。（圖／記者許權毅攝）

▲李女曾跟鍾姓老闆有過買賣公司、投資糾紛，害鍾損失近2千萬。（圖／記者許權毅攝）

鍾姓老闆還記得，2019年10月，李女開了多張支票、總計960萬，會在半年內兌現，前期200萬跟112萬有兌現，李女突然說「管不動員工」，希望鍾能先把公司過戶，成為名正言順負責人，好加強管理力道。

鍾認為李女有把2家公司（疑似為空殼公司）當擔保開票，覺得可行，便點頭先過戶，但李女只把公司負責人改成自己的名字，通訊地址卻還是鍾男之居住處，行徑異常，李女謊稱是會計師弄錯，卻也從此變一個人，支票全數跳票，還嗆鍾男「想把公司拿回去，就去法院告！」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲鍾男提告李女民事訴訟，最後獲勝訴，但李女資產早就搬空，求償無門。（圖／記者許權毅攝）

鍾老闆還說，不只公司被騙走，李女進一步試探鍾的計畫，要鍾投資1000萬，加入自己的當鋪事業。鍾當時基於信任，見李女跟丈夫朱男也把公司當作擔保，並回開1000萬的支票，將1000萬投給李女，結果也是支票跳票。

鍾說，諮詢過律師，因為支票前期都有兌現，很難構成詐欺，頂多就是民事糾紛，最後確實有提告、告贏了，但李女跟丈夫朱男名下沒有錢，錢早就不知道搬去哪邊。

李女先後騙取了公司買賣價金、投資千萬金額，甚至還把該家團購公司的貨物全部掏空，跟下線團媽稱，是被鍾給欺騙，把剩餘約7、800萬貨物變現，加總起來，李女可能詐得金額高達2千萬，若加上其他被害人，可能上看5千萬。

台中地檢署先前指出，極端重視「豐原五口命案」，專案小組3日相驗完畢、4日持搜索票搜索約談李姓、張姓犯嫌到案說明。5日再度前往案發地點勘查，並且指示加速進行15部電子設備數位鑑識。

檢方也正陸續傳喚10多名證人，包含市議員、當鋪業者、銀樓業者以及多名死者親友到案協查，9日、10日持續進行中，今日經家屬同意，解剖王家5口遺體，釐清死因。

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