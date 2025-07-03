豐原5口命案關鍵人曝光　議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區驚傳王姓一家五口疑遭詐騙後在家輕生，台中地檢署已分案展開調查，而曾接受王家求助的台中市議員謝志忠表示，母親和大女兒常到大女兒的同學在豐原所開的美容院做臉，不但熟識也很信任，才在闆娘利誘下，全都加入代購黃金的行列，想從中賺取佣金，結果又被指違約，導致總共欠下500萬元，「這人居中仲介嫌疑最大」，他已將闆娘資料交給檢警全力偵辦。

▲▼台中議員謝志忠直指，豐原一家五口輕生，大女兒的美容院同學涉嫌重大。（圖／記者鄧木卿攝）

謝志忠說，王家全家人都和大女兒的同學熟，也很信任對方，才會被利誘，代為刷卡買黃金，以每次刷卡15萬元為例，可拿取3000元佣金，而對方也都在下個月帳單繳費日前付清款項，所以才讓王家人持續相信她。

據了解，對方某一次捲入詐欺案，所有相關帳戶全被列為警示帳戶，於是王家人也全被列為警示戶，卻反而讓對方以王家人違約為由，索賠200萬元，加上林林總總，總共要王家人賠償500萬元，王家被逼急了，只好拿所有的公寓，找上彰化地下錢莊抵押借了200萬。

離譜的是，就在王家求助謝志忠時，還不時接到該同學打來的催討電話，「哪來欠債不用還的，不用利息？難道要搬到國外嗎？」

謝志忠難過的說，王家爸爸很老實憨厚，就像是自己左鄰右舍的鄰居，求助時滿臉無助，他已建議警方從女兒的同學著手，一定和幕後的詐騙集團有關，一定要揪出幕後黑手，還給死者一個公道。

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