台中5死命案...大女兒「美容院同學」遭點名　店面曝光門深鎖

▲台中豐原5死命案，大女兒同學開設之美容院曝光，今日大門深鎖。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市5死命案，疑似牽扯代購黃金詐騙，檢警分案成立專案小組調查中。昨日議員謝志忠提及，王家大女兒是與開設美容院的同學牽上線，進而加入投資，懷疑「這人居中仲介嫌疑最大」，甚至與王家諮詢時，還不斷打來催討。今早有媒體守候在該店前，不過今日並未營業、大門深鎖，甚至有鄰居看見大批媒體，報警請員警到場查看。

台中市豐原區2日驚傳一家5口陳屍屋內，王姓屋主（62歲）連同妻子凃女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲）都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，警方與房東、里長、鎖匠入內後，卻發現5人已全部死亡。

▲台中議員謝志忠昨日開記者會直指，豐原一家五口輕生，大女兒的美容院同學涉嫌重大。（圖／記者鄧木卿攝）



謝志忠說，王家全家人都和大女兒的同學熟，也很信任對方，才會被利誘，代為刷卡買黃金，以每次刷卡15萬元為例，可拿取3000元佣金，而對方也都在下個月帳單繳費日前付清款項，所以才讓王家人持續相信她。

據了解，對方某一次捲入詐欺案，所有相關帳戶全被列為警示帳戶，於是王家人也全被列為警示戶，卻反而讓對方以王家人違約為由，索賠200萬元，加上林林總總，總共要王家人賠償500萬元，王家被逼急了，只好拿所有的公寓，找上彰化地下錢莊抵押借了200萬。

▲謝志忠提及，當時王家來求助時，該同學還不斷打來。（圖／謝志忠提供）



離譜的是，就在王家求助謝志忠時，還不時接到該同學打來的催討電話，「哪來欠債不用還的，不用利息？難道要搬到國外嗎？」

謝志忠難過的說，王家爸爸很老實憨厚，就像是自己左鄰右舍的鄰居，求助時滿臉無助，他已建議警方從女兒的同學著手，一定和幕後的詐騙集團有關，一定要揪出幕後黑手，還給死者一個公道。

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