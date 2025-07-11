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社會 社會焦點 保障人權

台中悍女嗆「直播殺人」！3女律師遭打巴掌、潑液體　司法院出手了

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台中3女律師遭悍婦連環攻擊，司法院發聲了。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中一宗民事財產分割案件近日引發司法圈關注，一名林姓女子因不滿胞弟將土地抵押後提告求償，竟將怒火發洩在弟弟委任的3名女律師身上，不僅在法庭內辱罵、作勢呼巴掌，更數度尾隨律師出庭後在街頭出手攻擊、潑灑不明液體，甚至恐嚇要「殺掉律師直播」，讓3名女律師驚恐之下解除委任，並陸續提告。對此，台中律師公會與司法院高度關注，雙雙發聲譴責暴力，並要求強化執業人員安全機制。

事件起源於2018年，林女與弟弟共有一筆土地，後來弟弟將其抵押給林女周轉資金，但未簽立借據。2022年，林女將土地賣出，引發訴訟糾紛。一審判決林女須返還348萬元，目前上訴二審中。期間，弟弟委任的3名律師陸續受害，第一名律師在法庭上險遭巴掌，第二名律師則在庭後被尾隨推打並潑液體，第三名律師則在二審庭上被以性器官字眼辱罵，甚至遭恐嚇「直播殺死」，種種惡行令人髮指。

對此，台中律師公會發出聲明強烈譴責此類針對律師的暴力行為，並指出憲法保障人民言論與行動自由，但法院並非法外之地，任何不理性行為均應依法訴究。公會建議司法院與法務部應全面檢討司法場所的安全機制，對高風險案件採取隔離出庭、分時離開等保護措施，同時訓練法警提高臨場應變能力，避免再度發生憾事。

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

司法院也於11日發布聲明，嚴正譴責針對律師的暴力攻擊，強調律師在司法制度中扮演關鍵角色，依法執行職務應受尊重與保護，該院已責成全國各法院強化人身安全防護機制，包括加強巡邏、設置監控系統、提升法警應變能力，並建立快速反應通報處理機制。

司法院指出，法院是保障人民權益的公共場域，民眾應透過正當法律途徑理性表達訴求，任何暴力、辱罵、脅迫等行為都會破壞司法秩序，不容許法院淪為暴力發洩之地，呼籲社會各界理性看待司法程序，共同維護司法獨立與專業，守護法治社會的根本價值。

台中地方法院則強調，若法庭參與人員於院內遭遇人身危害情況，可立即向承辦法官反應；庭外則可向法警求助。法院將持續強化院內人員訓練，確保人民安全近用司法。對於此次事件，台中地院與台中律師公會均表示，將密切配合後續調查，全力支持受害律師追訴加害人責任。

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