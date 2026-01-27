「最美副董」遭40篇報導攻擊　周玉蔻、《放言》要賠180萬

▲新光金前副董事長李紀珠不滿名譽受損，提告周玉蔻與《放言》獲得勝訴。（資料照／記者湯興漢攝）

網路媒體《放言》從2020年到2022年間，接連刊登40篇報導，質疑金管會前副主委李紀珠，在新光金控任職期間的治理績效不彰，李紀珠不滿未經查證的報導損害名聲，憤而提告；台北地院審理後，判決《放言》與總編輯周玉蔻等人要分別連帶賠償李紀珠共180萬元，並須撤下相關報導、刊登李紀珠獲得勝訴啟示。可上訴。

李紀珠26歲就取得台大經濟學博士，曾到美國哈佛大學、史丹佛大學擔任訪問學者、當過2屆不分區立法委員、金管會副主委卸任後，出任過中華郵政董事長、台灣金控董事長、台新金控副董事長，學霸背景加上亮麗外型，被封為「最美副董」。

2020年間，《放言》開始出現一系列的獨家報導，質疑李紀珠擔任新光金控副董的表現「尸位素餐」，報導並引用當時新光金獨董李勝彥的說法，砲轟李紀珠四大罪狀「頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責與公司放任」；另外在2021年間，東元電機父子經營權之爭引起熱議時，又進一步扯出「(新光金董事長)吳東進與李紀珠的傳聞」。

李紀珠委託律師吳柏宏提出民事求償訴訟，指控《放言》未經查證就汙衊名譽，尤其是總編輯周玉蔻過去在其他媒體工作時，就是杜撰李紀珠與章孝嚴緋聞的始作俑者，當時該媒體曾刊登道歉啟事並澄清，結果周玉蔻到了《放言》又再犯。

台北地院審理後以報導撰寫人為區別，判決《放言》與周玉蔻、記者連帶賠償李紀珠120萬元外，《放言》與周玉蔻還要另外連帶賠償60萬元，總賠償金額達180萬元，並且要刪除影響李紀珠名譽的文章，刊登本件勝訴啟示以回復李紀珠名譽。可上訴。