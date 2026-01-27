　
社會 社會焦點 保障人權

「最美副董」遭40篇報導攻擊　周玉蔻、《放言》要賠180萬

▲▼新光金控副董事長李紀珠。（圖／記者湯興漢攝）

▲新光金前副董事長李紀珠不滿名譽受損，提告周玉蔻與《放言》獲得勝訴。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

網路媒體《放言》從2020年到2022年間，接連刊登40篇報導，質疑金管會前副主委李紀珠，在新光金控任職期間的治理績效不彰，李紀珠不滿未經查證的報導損害名聲，憤而提告；台北地院審理後，判決《放言》與總編輯周玉蔻等人要分別連帶賠償李紀珠共180萬元，並須撤下相關報導、刊登李紀珠獲得勝訴啟示。可上訴。

李紀珠26歲就取得台大經濟學博士，曾到美國哈佛大學、史丹佛大學擔任訪問學者、當過2屆不分區立法委員、金管會副主委卸任後，出任過中華郵政董事長、台灣金控董事長、台新金控副董事長，學霸背景加上亮麗外型，被封為「最美副董」。

2020年間，《放言》開始出現一系列的獨家報導，質疑李紀珠擔任新光金控副董的表現「尸位素餐」，報導並引用當時新光金獨董李勝彥的說法，砲轟李紀珠四大罪狀「頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責與公司放任」；另外在2021年間，東元電機父子經營權之爭引起熱議時，又進一步扯出「(新光金董事長)吳東進與李紀珠的傳聞」。

▲▼媒體人周玉蔻被控報導影射東元電機前董事長邱純枝《小三奪權》、涉犯加重誹謗罪嫌，25日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻被判要連帶賠償李紀珠共180萬元，並刊登李紀珠勝訴啟示。（資料照／記者黃哲民攝）

李紀珠委託律師吳柏宏提出民事求償訴訟，指控《放言》未經查證就汙衊名譽，尤其是總編輯周玉蔻過去在其他媒體工作時，就是杜撰李紀珠與章孝嚴緋聞的始作俑者，當時該媒體曾刊登道歉啟事並澄清，結果周玉蔻到了《放言》又再犯。

台北地院審理後以報導撰寫人為區別，判決《放言》與周玉蔻、記者連帶賠償李紀珠120萬元外，《放言》與周玉蔻還要另外連帶賠償60萬元，總賠償金額達180萬元，並且要刪除影響李紀珠名譽的文章，刊登本件勝訴啟示以回復李紀珠名譽。可上訴。

01/25 全台詐欺最新數據

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

相關新聞

尪劈腿還生子　1關鍵助元配逆轉獲賠

尪劈腿還生子　1關鍵助元配逆轉獲賠

一名人妻發現，結婚逾30年的丈夫不僅外遇人妻同居還產下一女，協議離婚時，又遭夫冷嗆「一毛錢也不會給」。心碎的她向兩人提告求償160萬元精神慰撫金。案經法院審理，被告辯稱她早已知情且分居多年、提告已過時效，法官認定2人行為已嚴重侵害配偶權，侵權行為具持續性，判決兩人須連帶賠償120萬元。

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

讚蔣萬安免費營養午餐政策厲害　周玉蔻：綠營縣市長候選人該跟進

讚蔣萬安免費營養午餐政策厲害　周玉蔻：綠營縣市長候選人該跟進

分析柯文哲赴立院目的　周玉蔻：試探和賴清德換取官司沒事的劇本

分析柯文哲赴立院目的　周玉蔻：試探和賴清德換取官司沒事的劇本

周玉蔻李紀珠放言妨害名譽損害賠償勝訴啟示

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

