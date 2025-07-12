　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中大雅區公所旁鐵皮屋起火　烈焰黑煙狂竄

▲▼ 。（圖／翻攝議員吳呈賢Facebook）

▲台中市大雅區公所旁鐵皮屋起火。（圖／翻攝議員吳呈賢Facebook）

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區公所旁一處鐵皮屋今早11時許發生火警，現場濃煙不斷竄出，並有明顯火勢。警消到場後，發現時區公所旁的鐵皮建築內部雜物起火，面積約15平方公尺，火勢迅速控制撲滅，財損約5千元，起火原因待查。

台中市消防局今日11時30分獲報，立即派遣第一大隊與轄區多個分隊到場搶救；議員吳呈賢團隊拍下現場畫面，只見現場黑煙竄天，且事發地點緊鄰區公所、熱鬧商圈，不少民眾目擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家樂福、超市Mia C’bon宣布　即起暫停街口支付
普發1萬「可能看得到吃不到！」　他推測國民黨盤算
快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強
《驚奇4超人》男星死因公開！　法醫報告曝
蔣萬安+5藍委拍反罷免廣告　喊：每票都很正

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑離岸500米海中　搶救畫面曝光

執勤遭撞飛昏迷！勇警照顧病母讀護理系　效法恩人投身警界

新北黑衣白短褲「女裝大叔」偷拍下班OL　手機影片露餡

快訊／台中大雅區公所旁鐵皮屋起火　烈焰黑煙狂竄

酒後嗆警「不然是要輸贏？」　莽男1動作代價拘役55日

台中男交往爆乳辣妹！砸474萬成VIP還沒見到面　險再被騙226萬

戀上心理師「幫生女兒反被甩」　護理師嗆渣男：做愛做到流產

驚險畫面曝！拖板車上秀朗橋突「頭身分離」　後車機警急閃

台中5口命案懶人包！團購主李女成魔之路曝光　愛心老師變詐欺犯

航空女地勤安檢「嗶嗶」不爽...竟踢鞋射門　還嗆警：羞辱我嗎

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

【路邊噴泉？】破紀錄暴雨狂炸日本！　橫濱市人孔蓋噴「數公尺高水柱」

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

偽娘「紅姐」男莖大屠殺 死刑真的「在劫男逃」？　健身天菜被認出是貴族幼園老師

【公開處刑】壽星I人在餐廳慶生　店員情緒價值給好給滿XD

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑離岸500米海中　搶救畫面曝光

執勤遭撞飛昏迷！勇警照顧病母讀護理系　效法恩人投身警界

新北黑衣白短褲「女裝大叔」偷拍下班OL　手機影片露餡

快訊／台中大雅區公所旁鐵皮屋起火　烈焰黑煙狂竄

酒後嗆警「不然是要輸贏？」　莽男1動作代價拘役55日

台中男交往爆乳辣妹！砸474萬成VIP還沒見到面　險再被騙226萬

戀上心理師「幫生女兒反被甩」　護理師嗆渣男：做愛做到流產

驚險畫面曝！拖板車上秀朗橋突「頭身分離」　後車機警急閃

台中5口命案懶人包！團購主李女成魔之路曝光　愛心老師變詐欺犯

航空女地勤安檢「嗶嗶」不爽...竟踢鞋射門　還嗆警：羞辱我嗎

快訊／13:38東南部海域規模4地震　最大震度2級

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑離岸500米海中　搶救畫面曝光

宋慧喬「狼尾新髮型」帥炸！43歲真面目全被拍 震撼46萬人

執勤遭撞飛昏迷！勇警照顧病母讀護理系　效法恩人投身警界

瓶蓋噴射眼睛「2人視力永久受損」！　沃爾瑪急召回85萬個保溫瓶

姊弟戀成功！101跨年「火辣床戰」　連晨翔羞談劉品言：我們互補

新北黑衣白短褲「女裝大叔」偷拍下班OL　手機影片露餡

遭蔡康永逼問：有談戀愛嗎？　阿信無預警鬆口「認愛」…對象曝光

家樂福、超市Mia C’bon即起暫停街口支付　業者：有恢復會公告

大谷翔平轟本季第32彈仍難救主　道奇陷入8年來最慘7連敗

偽娘「紅姐」男莖大屠殺 死刑真的「在劫男逃」？　健身天菜被認出是貴族幼園老師

社會熱門新聞

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

蘆洲警遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

孫安佐表姊涉「愛情詐騙」如剝皮店　她因姑姑逃一劫

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

台中五口命案懶人包！團購主李女「成魔之路」

悍女攻擊3律師還嗆直播殺人！司法院發聲了

台南2大廟突「斷交」　民政局長說話了

街口母公司查封　胡亦嘉恐戴電子腳鐐

撞擊瞬間曝光！北市警凌晨鳴笛執勤「路口遭撞飛」

快訊／中山分局警　凌晨被撞噴飛搶救中

員旅7人住墾丁凱撒疑食物中毒　衛生局驗檢體均陰性

騎士右轉遇「逆向BMW」迎面衝來　驚險視角曝光

更多熱門

相關新聞

台中五口命案懶人包！團購主李女「成魔之路」

台中五口命案懶人包！團購主李女「成魔之路」

台中市豐原區五口命案震驚社會，檢警持續向上追查，要釐清逼死王家五口的主因，是否有詐騙集團介入主導，李女幕後是否有藏鏡人？李女還遭多名證人起底，2019年間就有多次詐欺行為，從原先的幼稚園、安親班老師（負責人），變成遊走玩弄法律的詐欺慣犯，猶如小魔變成大魔。《ETtoday新聞雲》以圖表方式整理案件目前進度，以及案情中各關係人、犯嫌彼此聯絡情況。

台中醉男遭刺死　動手鄰居殺人罪起訴

台中醉男遭刺死　動手鄰居殺人罪起訴

幼師持鈴鼓敲5歲童頭部　遭停職

幼師持鈴鼓敲5歲童頭部　遭停職

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

悍女攻擊3律師還嗆直播殺人！司法院發聲了

悍女攻擊3律師還嗆直播殺人！司法院發聲了

關鍵字：

台中大雅區公所火災火警

讀者迴響

熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍

賈靜雯「被質疑拿GD公關票」首回應

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人識破仍留下2原因

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

投資老手除了買神山還布局這4檔

神戶冰窖開箱20噸冰塊融化　全場驚呆

爆氣影片曝光！　台南西羅殿斷交普濟殿

更多

最夯影音

更多

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面