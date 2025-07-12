快訊／台中大雅區公所旁鐵皮屋起火　烈焰黑煙狂竄

▲台中市大雅區公所旁鐵皮屋起火。（圖／翻攝議員吳呈賢Facebook）



記者許權毅／台中報導

台中市大雅區公所旁一處鐵皮屋今早11時許發生火警，現場濃煙不斷竄出，並有明顯火勢。警消到場後，發現時區公所旁的鐵皮建築內部雜物起火，面積約15平方公尺，火勢迅速控制撲滅，財損約5千元，起火原因待查。

台中市消防局今日11時30分獲報，立即派遣第一大隊與轄區多個分隊到場搶救；議員吳呈賢團隊拍下現場畫面，只見現場黑煙竄天，且事發地點緊鄰區公所、熱鬧商圈，不少民眾目擊。