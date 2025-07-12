台中醉男叫囂慘被1刀斃命...母見他倒血泊崩潰　惡鄰殺人罪起訴

記者許權毅／台中報導

台中市龍井區今年3月發生一起命案，陳男酒後朝有糾紛鄰居家咆哮，屋內周男勸他離開不成，拿出長達30公分的開山刀刺向陳，陳受傷後要走回家，沿路不斷滴血，倒臥血泊中死亡，陳母目睹兒子倒在路邊，受到嚴重驚嚇。中檢近日偵結，依殺人罪起訴周男，預計由國民法庭審理。

▲▼台中一名周男今年3月持開山刀刺殺酒醉鄰居陳男。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）



今年3月20日20時許，陳姓男子在家飲酒後，向住附近的周男叫囂，周男不爽竟持30公分開山刀刺向陳男心臟。當時監視器畫面拍下，陳男在屋外站了一會，多次喊叫，一直想找屋內的人講話，周男怒氣沖沖的拿著開山刀走出門，一出門，左手就推倒因喝酒站立不穩的陳男，怒嗆「轉去轟X」，接著持刀的右手順勢刺了下去，最後再補上一腳，轉身返回屋內。

陳男掙扎爬起來，走路搖搖晃晃，一度還掀起上衣，看見胸腹有刀傷，鮮血直滴，痛得必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後後不支倒地。

▲陳男當時受傷滴血，往自家方向走，卻倒臥血泊，被媽媽發現。（圖／民眾提供）



當時屋主表示，死者以前曾懷疑周嫌和他女友有一腿，2人積怨已久，死者昨晚喝完酒後，跑來他家外面叫囂，周嫌屢勸不聽，打算拿開山刀嚇退，不料一時衝動，變成殺人，警方循線3小時後逮捕周嫌，依殺人罪嫌送辦。

陳男姊姊先前跟《ETtoday新聞雲》說，事發當天弟弟有討了20塊說要去買飲料，沒想到跑到鄰居家，平時跟人也沒有結怨，不曉得原因。看到弟弟的傷口，幾乎是一刀斃命，傷口長達10公分，胸口都裂開。

▲陳男家屬當時悲痛招魂。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署依據證人說法、事發監視器以及死者相驗報告等資料，認定周男涉犯殺人罪明確，近日偵結起訴，預計由國民法官庭審理。