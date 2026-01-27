　
社會 社會焦點 保障人權

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童剴剴的惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳，今（27日）被高院二審駁回上訴，維持一審各無期徒刑、18年徒刑重判，場外「剴剴戰士」聞訊手舞足蹈歡呼，激動落淚，現場忙著傳遞衛生紙，「剴剴戰士」總召張瓦力受訪感謝法官，坦言心情糾結好幾個月，就怕惡保母姊妹獲輕判。

▲▼剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚，總召張瓦力受訪坦言深怕會改成輕判，糾結好幾個月。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚。（圖／記者黃哲民攝）

剴剴案惡保母姊妹所涉凌虐致死等案二審，表訂今天上午9點30分宣判，一早就有數十位自發成立兒少守護行動團體的「剴剴戰士」，舉布條標語在高院大門外持續高喊「無期徒刑、不得假釋」、「虐殺孩童、不得輕判」、「還剴剴一個公道」等口號。

▲▼剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚，總召張瓦力受訪坦言深怕會改成輕判，糾結好幾個月。（圖／記者黃哲民攝）

▲「剴剴戰士」總召張瓦力（中）受訪坦言深怕惡保母姊妹二審會輕判，糾結好幾個月。（圖／記者黃哲民攝）

二審合議庭判決上訴駁回，消息傳到場外，「剴剴戰士」們頓時爆出歡呼、又叫又跳，許多人激動落淚、相擁而泣，彷彿積累多時的壓力瞬間釋放。

「剴剴戰士」總召張瓦力受訪表示真的很謝謝法官、謝謝檢察官，謝謝所有為剴剴發聲的人，許多人喜極而泣，就是因為「我們很害怕會輕判」，她哽咽說這幾個月來非常糾結，能撐到今天很不容易，「沒有死刑，我們都不滿意，可是目前法治最多就是這樣」。

▲▼剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚，總召張瓦力受訪坦言深怕會改成輕判，糾結好幾個月。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚。（圖／記者黃哲民攝）

張瓦力說，仍認為劉若琳判刑18年太輕，因為劉若琳跟劉彩萱都是共同正犯，應該跟劉彩萱一樣無期徒刑，「可是目前可能沒有辦法判到這樣，能維持原判就已經很好了」。

「剴剴戰士」發言人黃小姐受訪指出，二審最終給出一個雖然不是最完美，但大家覺得很寬慰的結果，很感謝律師團一路以來的努力，每一場辯論認真出席、替剴剴討公道，今天的判決「已經是我們最不愧對剴剴的結果了」，過程中大家持續參與付出，哭過、氣過、憤慨過，每個人依然堅持站在這裡，但願今天的結果，可以帶給大家一些寬慰。

郁方落淚聲援　嗆廢死團體：你們真該被廢掉！

