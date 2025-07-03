一家五口擠「無窗房」同亡！留4封信嘆：沒辦法了　手機解密受阻

記者許權毅／台中報導

台中市王姓一家5口集體死亡案，傳出王家是被金豆代購投資吸引，結果疑似遭詐，檢方將追查幕後是否有詐騙集團。據了解，王家除了爸爸，其餘人都留下書信，內容大致為金錢卡關而「沒辦法了，要一起離世」。檢警將5人上鎖手機送往解密，但其中4支手機已經因電量耗盡關閉，若要破解難度增加。

▲台中豐原一家5口死亡案，王家疑似被以「代購金豆」為由吸引，結果遭詐。（圖／記者許權毅攝）



台中市豐原區昨（2）日驚傳一家5口陳屍屋內，王姓屋主（62歲）連同妻子涂女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲）都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，趕緊報案卻發現五人已全部死亡。

▲▼王家除了爸爸，其餘人都有留下書信。（圖／記者許權毅攝）



初步了解，王姓大女兒加入代購群組，自己先刷卡購買黃金（款式疑似為金豆），透過中間人交給對方，對方連同費用、數千元手續費再匯給她，藉此賺取代購費用，大女兒覺得有利可圖，全家人都陸續加入，越陷越深，後來驚覺遇上詐騙集團，逐漸陷入債務無底洞，光房子就設定抵押800萬，以及4張共2百萬元支票。

王家隔壁店家說，6月30日晚上９點，仍有看見王家夫妻倆在收拾店面，若當晚或是隔日就出事，7月1日晚間小兒子的主管找上門，恐怕早就來不及。警方也研判，事發時間確實有可能在30日深夜，或是1日凌晨時分。

▲王家5口都擠在其中一名小孩房間內離世。（圖／記者許權毅攝）



據悉，昨日警方與房東、里長、鎖匠一同破門進入後，發現5人都在其中一名小孩的房間內，空間不大，媽媽、小女兒以及小兒子躺在床上，爸爸跟大女兒躺臥在地面上，器具留在角落，該房並無對外窗。

初步了解，王家除了二女兒有結婚，其餘小孩都未婚，但二女兒丈夫因為軍職，近期鮮少跟老婆碰面，對於老婆娘家有投資一事不知情。但案件詳情只有5名死者才最知道，手機就變成最重要證據，不過，其中4人手機又因為已經電量過低關閉，警方解密出現困難，其中1支手機正解密中，釐清該支手機為何人所有？是否有與案情相關內容。

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