快訊／5死命案出現「關鍵證人」　年輕女也遭張同學牽線代購黃金

▲一名A女今日由議員謝志忠陪同出現，控訴也遭張女、李女找進代購黃金。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市5口命案震驚全台，檢警昨日偵訊完牽線的張女後，限制住居處分。今日上午，有同樣遭受張女牽線的A女現身，指控自己被另名關鍵「團購主」盯上，至今大約百萬刷卡金，一開始有拿到退佣，但近期開始拖欠，卡已經被停。

台中市議員謝志忠說，A女也是透過張女認識李姓團購主，通通都是同個共犯結構，手法同樣是協助刷卡代購買黃金，能賺取「退佣金」3千元，被害人嚐到甜頭開始投入更多，若錢不夠，就被找去抵押、點當物品，或是找地下錢莊借高利貸，最後錢繳不出來，暴力威脅、討債隨之而來。

▲謝志忠說，A女也遭到釣魚，但還沒遭收網。（圖／記者許權毅攝）



王家五口現在因為案件走上絕路，警方沒辦法做「被害者筆錄」，但是今日有其他被害者勇敢站出來，也變成本案證人，能夠佐證張女、李女以及幕後集團所為。

A女說，本來就認識張女，當時張女自己有債務問題，由李女協助擺平債務，張女開心地說分享此事，並牽線李女也幫忙A女調解債務，也真的幫忙繳納。

A女指出，剛開始李女沒講到黃金，只有說到「團購」，李女要A女去借錢、借車貸，資金到位後，要求團購民生用品。當時還擔心會是詐騙，詢問了五口命案中的王家大女兒，王女還稱「李團長很幫忙，張女也很幫忙」，讓A女也頗為安心。

後來，因為A女有車貸壓力，李女開始行騙，詢問A女要不要加入「代購黃金」行列，李女也會幫忙繳交黃金費用，並且退佣金，整個刷黃金的錢大約有百萬，近期開始「東拖西拖」不繳納黃金費用，導致其中一張信用卡遭停。

A女解說，去年12月2日接觸團購團隊，被加入一個5、6人的群組，平時有「小幫手」幫忙，但懷疑該群組其實都是同一個人，自己被欺騙。

謝志忠說，A女就是被詐團「釣魚式欺騙」，先給甜頭，讓他投入更多，但A女的情況，可能就是還沒被收網宰割。

豐原警分局昨日依照詐欺、洗錢等罪將張女移送，李女仍在警詢中，預計今日午後移送地檢複訊。