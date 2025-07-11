又有被害人控訴團購主李女詐200萬　進警局報案秒接她來電質問

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案持續偵辦中，要角李女恐怕是逼死王家關鍵人物。繼昨日有鍾姓盤商出面控訴遭詐2千萬，今日有一對C姓夫妻指出，李女曾任幼兒園老師，也自己開過一間安親班當負責人，孩子從3歲給她帶到小六，有近10年交情，李卻詐自己200萬，更詭異的是，C姓夫妻決定報案，才進派出所2分鐘，馬上就接到李打來問「為何在派出所？」

▲五口命案關鍵犯嫌李女15萬交保，近日有多名被害人跳出來，稱自2019年就遭李女詐騙過。（圖／翻攝Facebook、記者許權毅攝）



C姓夫妻娓娓道來，李女曾擔任托兒所老師，家裡的孩子從3歲就給李女帶過，後來李女自稱要出來開設幼兒所、安親班，希望C姓夫妻把孩子轉學，基於信任便也同意。

▲今日有一對C姓夫妻指控，2019年也被李女以投資名義行詐，開出的支票跳票，損失200多萬。（圖／記者許權毅攝）



事發同樣發生在2019年，C姓夫妻因為有做生意買賣，李女也會來批貨，每次都是1萬多元，說要賣給旗下團媽。某日，李女突然提出「有生意更好賺」，要C姓夫妻投錢投資氣炸鍋買賣生意，C姓夫妻投了50萬，李女允諾會用支票合併利潤回給C姓夫妻，前幾次都有兌現，李女又要C姓夫妻找親友加碼，C男的姊姊投入80萬，結果就「被收網」，至此失聯。

C姓夫妻說明，2019年7、8月開始投資，李女一開始有準時兌現支票，到了9月份就以「人在醫院、小孩發燒」等理由失聯，最後直接找不到人，才驚覺是受騙了，總計損失應該有達到200多萬。

C姓夫妻更不解地說：「當時到大雅警分局報案，員警說『若要提告，C姓夫妻也涉犯重利罪』，感覺就像早知道我們會來，不想受理，而且我們進去2分鐘，李女馬上打來說『為什麼人在派出所？』明顯是有人通風報信，感到很神奇、很害怕。」

▲C姓夫妻曾上門堵人，才跟李女簽下欠款證明，有李女簽名蓋印。（圖／記者許權毅攝）



C姓夫妻指出，後來到第六分局才成功報案，但檢方不起訴，狀況跟鍾姓盤商一樣，被認定前期支票有兌現，只能算是民事糾紛，最後民事獲得勝訴，但李女早就佈局好，名下沒有任何財產，求償無門。

「至少還有5、6人被騙！」C姓夫妻說，當時李女鎖定安親班孩子的家長，就是從認識的人、信任的人開始，當初為了這筆錢，感到非常憂鬱，好險還算正向，才慢慢釋懷、挺過來，如今又聽聞李女仍在做類似行徑，非常訝異。

▲李女當初以幼兒園名義開出支票，200萬全數跳票。（圖／記者許權毅攝）