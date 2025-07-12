師鈴鼓敲5歲童頭部！幼兒園電話轟炸求和解　教育局：已暫停職務

▲台中市大雅某幼兒園傳出不當管教，幼師持鈴鼓敲打5歲童頭部，遭教育局停職調查。（示意圖／123RF）



記者許權毅／台中報導

台中市某幼兒園傳出不當管教，一名教保員因為5歲幼童與其他孩子吵鬧，持鈴鼓敲打孩子頭部。幼童家長發現孩子頭部有異狀，追問才得知此事，並認為園方不斷要求簽和解書、來電。教育局表示，已暫停該教保員職務，若調查屬實，以法嚴逞。

據了解，家長指出，6月替孩子擦乾頭髮時，孩子提到會頭痛「在學校撞擊到的」，但若是小朋友在園內發生受傷，園方一定會告知，讓家長起疑，追問才得知是「老師打的」。

家長追問園方，得知是孩子因為跟其他孩子吵鬧，老師持鈴鼓敲打頭部，導致頭部挫傷、紅腫。家長不滿園方處理態度，要求簽和解書，僅是回覆「再想想」，對方就馬上走人，隔日又不斷來電。

台中市政府教育局表示，大雅區某私立幼兒園發生疑似教保員以鈴鼓敲頭不當對待幼生案件，正在調查中，預計下週將調查結果送認定委員會議審議，已要求該園立即暫停該行為人職務，倘調查屬實，依法嚴懲。

教育局呼籲，各園應以溫暖、正向態度實施教保服務，並再度重申台中市教保服務零體罰原則，違反者最重可處60萬元罰緩，或管制終身不得於教保服務機構任職；教保服務機構也會連帶被裁罰罰緩，並依法公告名稱及負責人姓名，切勿以身試法。