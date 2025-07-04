獨／台中5口亡！詐騙過程僅1個月　母向20年好友哭訴：一切都完了

▲台中豐原5口命案，王家媽媽凃女（右）時常跟友人到白沙屯媽祖擔任志工。（圖／王家友人提供，請勿任意翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區一家五口集體死亡案，王家疑似遭受「代購黃金」詐騙手法，被逼上絕路。台中市議員謝志忠揭露，王家曾在上月25日尋求協助，後來又說「是誤會」。有王家好友說，25日當天也接到求救電話，整個詐騙歷程「非常快」，大約就一個月左右的事情，凃女曾說「一切都沒了」。

王男與妻子凃女20年老友L先生回憶，今年5月和凃女聯絡、見面時，未曾聽凃女說過「詐騙」一事，卻突然在6月25日接到求救電話，聊了許久，希望L先生幫忙找認識的媒體協助，結果因熟識的記者已經轉職，並未順利幫忙，不曉得事情會變得如此嚴重。

▲凃女（紫衣橘背心）與好友們，一同參與志工活動，平常個性熱心。（圖／王家友人提供，請勿任意翻攝）



L先生說，詐騙這件事情，整個過程非常快，應該就是這一個月左右的事情，確實有說到「黃金詐騙」，甚至懷疑有幕後人不斷施壓，凃女曾說：「那一切都沒了…一切都完了，欠人家很多。」

L先生回想，過往大夥聊天時，有時也會討論新聞提到的詐騙案件，凃女也曾認同「如此離譜的事情，怎麼會被騙」，但L先生認為，可能是自己深陷其中，當局者迷，才無法看清整個狀況。

L先生說，夫妻倆個性好，每次買東西就算「問題多」也不厭其煩回答，互動不錯。大概2、3年前，凃女還會一起去參加白沙屯媽祖遶境活動、擔任志工，這兩年因為店面生意有限，王老闆還跑去豬肉攤當幫手，只剩下凃女一個人顧店，也就無法假日外出幫忙。

好友們悲痛難以接受，說「滿腦子都是跟您聊天的情景啊！一路好走。」也認為台灣詐騙太過猖獗，難道政府都沒辦法管？應該多用點心思在人民上。

▲台中豐原五口命案震驚社會。（圖／記者許權毅攝）



台中市豐原區2日驚傳一家5口陳屍屋內，王姓屋主（62歲）連同妻子凃女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲）都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，警方與房東、里長、鎖匠入內後，卻發現5人已全部死亡。