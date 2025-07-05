　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「今天20萬明天16萬」5死案王姊求救訊息曝　被瘋狂追債仍護爸媽

▲▼台中,五口,命案,訊息,王姊。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

▲王家大姊友人在案發前曾關心王家，知道本案李女才是幕後關鍵嫌犯，今日出面把對話紀錄等證據提交給警方。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市王家5口集體輕生案震驚社會，背後與一名李女、張女以黃金代購詐騙王家有關。今日一名胡男出面證明，王家姊姊曾數次求救，6月開始更被密集追債，「今天20萬，明天還有16萬跟20萬」，根本是無底洞，也不知道自己還欠多少、要還什麼？詐團用人身安全恐嚇，個性單純的王家不敢報警，王姊想扛下一切，卻被錢壓垮，變成一家五口共赴黃泉的悲劇。

6月18日，王姊跟胡姓友人詢問能否週轉借錢？因為「當天需要湊到36萬元，只湊到5萬塊，快要瘋了」。王姊強調，「事情變得太複雜，我不能讓我家人受傷，他們都有年紀了，吃不好睡不好，只能扛下來，對方就是要錢，但也不給談的機會」。

▲▼台中,五口,命案,訊息,王姊。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

▲▼王姊在6月時，曾經跟胡男開口借錢，胡勸她去報警，卻被王給拒絕。（圖／民眾提供）

▲▼台中,五口,命案,訊息,王姊。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

王姊說，前兩個月處理的50萬、33萬以及30萬，該公司背後牽扯黑道，很多事情自己都不知道，直到「爆了」才知情，拜託友人「1、2萬」也好，每天跟「張同學」為了這些事，都睡不飽、手機打到爆炸。

胡姓友人後來關心，到底金額有多少？欠了多少錢？結果王姊自己也不知道，說根本沒辦法好好結算，友人生氣地要王家就去報警，「你毫無頭緒一直給錢？到底什麼鬼？」王姊推辭說：「不要問了，這樣講不清楚」。

對話當天深夜，胡先生又關心王姊，王姊說自己已經極限了，今天給20萬，明天給16萬，明天還有一個23萬，「好想死一死就算了，好累」。胡先生無奈說：「怎麼可能籌得出來？」對話也就結束，直到命案發生，才知道如此嚴重。

友人胡先生氣憤說，王家真的非常單純，原本也沒有債務，就是被李女還有幕後人用話術欺騙，當初只要有人堅持報警，也許一切都會不一樣，今下午，決定帶著證據到豐原警分局提供給警方，成為台中5死命案重要證據之一。

▲台中五口命案時間軸，王家在6月份面臨重大壓力，恐怕就是此時「被收網」。（圖／記者許權毅製）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志玲3歲兒身高驚人！　身高已達媽媽一半
台灣船51人求救！陸「順行9」護送拖回：施救義不容辭
奪命簡訊曝光！團購主恐嚇「找精神病殺人砸店」　害1家5口冤死
台八女星裙子太短！一蹲下「超羞畫面急打碼」
快訊／大雷雨炸6縣市　警戒範圍曝
「今天20萬明天16萬」　5死案王姊求救訊息曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他不爽共享音響播音樂被插隊　亮刀嗆聲：下次遇到你就死定

19歲女身體不適！跌落浮洲站月台鐵軌　警消救援畫面曝光

奪命簡訊曝光！團購主恐嚇「找精神病殺人砸店」　害1家5口冤死

「今天20萬明天16萬」5死案王姊求救訊息曝　被瘋狂追債仍護爸媽

5死命案關鍵團購主曝光！搭「神秘黑車」衝當鋪　追問王家姊妹下落

快訊／颱風丹娜絲襲台！綠島、蘭嶼明航班全停　旅客湧碼頭等撤離

代購黃金害豐原一家5死！姊妹悲赴當鋪當車還債　沉重身影全被拍

惡搞天公爐！倒插香埋剪刀還吐口水　大叔詭辯：不想和神明接觸

左轉不禮讓撞飛騎士　自小客車搜出菸彈...疑毒駕釀禍

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮旁冒黑煙　竟是海巡署安檢所庫房失火

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

他不爽共享音響播音樂被插隊　亮刀嗆聲：下次遇到你就死定

19歲女身體不適！跌落浮洲站月台鐵軌　警消救援畫面曝光

奪命簡訊曝光！團購主恐嚇「找精神病殺人砸店」　害1家5口冤死

「今天20萬明天16萬」5死案王姊求救訊息曝　被瘋狂追債仍護爸媽

5死命案關鍵團購主曝光！搭「神秘黑車」衝當鋪　追問王家姊妹下落

快訊／颱風丹娜絲襲台！綠島、蘭嶼明航班全停　旅客湧碼頭等撤離

代購黃金害豐原一家5死！姊妹悲赴當鋪當車還債　沉重身影全被拍

惡搞天公爐！倒插香埋剪刀還吐口水　大叔詭辯：不想和神明接觸

左轉不禮讓撞飛騎士　自小客車搜出菸彈...疑毒駕釀禍

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮旁冒黑煙　竟是海巡署安檢所庫房失火

Nissan引擎召修「台灣5111輛」受影響　4車型出廠年份要小心

川普看好下周加薩停火達協議　傳哈瑪斯點頭了

日本鹿兒島強震「地殼移動數公分」　地質學家震驚：實屬罕見！

直擊／末日沒來！SJ D＆E搶先颱風抵高雄　東海、銀赫熟門熟路走去搭車

林志玲3歲兒身高驚人！「身高已達媽媽一半」　AKIRA全程寵妻溫柔笑

馬克錯失金曲台語歌王吐心聲！　宣布重磅喜訊「大咖好友全相挺」

科學家發現貓咪喜歡「左躺睡覺」　看408部貓咪睡覺片登生物期刊

林郁婷不參賽竟遭網路霸凌　經紀公司保留法律追訴權

Ray黃霆睿「深情爆淚」逼哭網！　報喜宣布登大巨蛋舞台

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

遊澎湖半天突接父「追咬溺斃」噩耗　兒自責：一起去玩就沒事了...

社會熱門新聞

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

即／台中5死命案證人出現！

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

即／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送

豐原五口命案「缺突破性證據」　美容師同學說詞閃爍

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

獨／撿回收價32電鍋送人　清潔隊員貪污重罪起訴

媽載兒深夜自撞　苗栗女慘死9歲兒搶救中

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

更多熱門

相關新聞

台中豐原5口命案　關鍵團購主正面曝光

台中豐原5口命案　關鍵團購主正面曝光

台中市豐原區5口命案，警方鎖定王家大女兒同學、美容師張女及另1名李姓女子到案，訊後將把李女依詐欺罪嫌移送台中地檢署。據悉，李女在案件中的角色為團購主，也是介紹王家給地下錢莊之人，甚至可能聯手詐騙集團坑騙王家，導致王家五口尋短。而五人尋短後，李女因為討不到錢，由神秘黑車送她到當鋪追問王家姐妹下落的身影也曝光。

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

豐原五口被詐騙！金豆代購「超深黑幕」曝

豐原五口被詐騙！金豆代購「超深黑幕」曝

快訊／飯店室內遊樂場意外！5歲男童攀岩跌落

快訊／飯店室內遊樂場意外！5歲男童攀岩跌落

詐騙愛找「1類人」下手！　他曝背後動機：不是因為窮

詐騙愛找「1類人」下手！　他曝背後動機：不是因為窮

關鍵字：

台中五口命案死亡王姊輕生詐騙

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

即／台中5死命案證人出現！

直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面