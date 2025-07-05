「今天20萬明天16萬」5死案王姊求救訊息曝　被瘋狂追債仍護爸媽

▲王家大姊友人在案發前曾關心王家，知道本案李女才是幕後關鍵嫌犯，今日出面把對話紀錄等證據提交給警方。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市王家5口集體輕生案震驚社會，背後與一名李女、張女以黃金代購詐騙王家有關。今日一名胡男出面證明，王家姊姊曾數次求救，6月開始更被密集追債，「今天20萬，明天還有16萬跟20萬」，根本是無底洞，也不知道自己還欠多少、要還什麼？詐團用人身安全恐嚇，個性單純的王家不敢報警，王姊想扛下一切，卻被錢壓垮，變成一家五口共赴黃泉的悲劇。

6月18日，王姊跟胡姓友人詢問能否週轉借錢？因為「當天需要湊到36萬元，只湊到5萬塊，快要瘋了」。王姊強調，「事情變得太複雜，我不能讓我家人受傷，他們都有年紀了，吃不好睡不好，只能扛下來，對方就是要錢，但也不給談的機會」。

▲▼王姊在6月時，曾經跟胡男開口借錢，胡勸她去報警，卻被王給拒絕。（圖／民眾提供）



王姊說，前兩個月處理的50萬、33萬以及30萬，該公司背後牽扯黑道，很多事情自己都不知道，直到「爆了」才知情，拜託友人「1、2萬」也好，每天跟「張同學」為了這些事，都睡不飽、手機打到爆炸。

胡姓友人後來關心，到底金額有多少？欠了多少錢？結果王姊自己也不知道，說根本沒辦法好好結算，友人生氣地要王家就去報警，「你毫無頭緒一直給錢？到底什麼鬼？」王姊推辭說：「不要問了，這樣講不清楚」。

對話當天深夜，胡先生又關心王姊，王姊說自己已經極限了，今天給20萬，明天給16萬，明天還有一個23萬，「好想死一死就算了，好累」。胡先生無奈說：「怎麼可能籌得出來？」對話也就結束，直到命案發生，才知道如此嚴重。

友人胡先生氣憤說，王家真的非常單純，原本也沒有債務，就是被李女還有幕後人用話術欺騙，當初只要有人堅持報警，也許一切都會不一樣，今下午，決定帶著證據到豐原警分局提供給警方，成為台中5死命案重要證據之一。

▲台中五口命案時間軸，王家在6月份面臨重大壓力，恐怕就是此時「被收網」。（圖／記者許權毅製）



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