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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

律師轟國民黨救罷免狂挖國庫　「普發現金」領1萬倒虧3萬

▲▼民進黨委任律師黃帝穎告媒體人黃揚明，求償100萬元並須在報紙刊登澄清聲明。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨推普發現金1萬元，律師表示，藍立委造成的錢坑法案達8600億元，「等於人民領1萬，倒虧3萬元」。（示意圖／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨團11日在人數優勢下，在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，內容包含普發現金1萬元。對此，律師黃帝穎直言，就算不論違憲問題，國民黨立委造成的錢坑法案達8600億元，「等於人民領1萬，倒虧3萬元」。

黃帝穎11日在臉書表示，國民黨團挾藍白過半，強推普發現金1萬元，但國民黨亂砍總預算後，哪來的錢普發1萬元，國民黨亂花納稅人血汗錢去加薪、發錢，只為立委不被罷免的權位私利，國庫將再被挖走2350億元，國庫一年來被掏空近8600億元，行政院表示，相關修法危及財政穩健，阻礙國家均衡發展。

黃帝穎直言，國民黨加薪發錢的錢坑法案侵犯行政權，違反憲法「權力分立原則」，全球民主國家的國會都不會如此違憲灑幣，「就算不論違憲問題，國民黨立委造成的錢坑法案達8600億元，等於人民領1萬，倒虧3萬元」。

黃帝穎最後說，「藍白以為普發現金可救罷免，『毀憲亂政』亂開支票，公民很清楚，為了國會正常、為了不債留子孫，錢照領罷照投」。

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