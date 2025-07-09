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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了：尊重黨團自主

▲▼國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（9日）於中常會上宣布，針對政院提出的4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，喊話民進黨「各退一步」，只增加普發現金2300億元。據悉，國民黨團力求周五三讀草案，將退一步不再阻擋國土韌性1500億、撥補臺電1000億，整體規模達到6400億。國民黨文傳會主委林寬裕也說，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。

據了解，國民黨自去年就拒絕撥補台電1000億，總預算審查時更是全刪，原先黨內態度堅決，但態度如今鬆動。朱立倫今日強調，針對國防，國民黨支持，對於社會補助，國民黨也支持！只不過民進黨卻三合一兜在這次的特別條例裡面，那國民黨的立場就很清楚，對於增加普發現金這一項，既然民進黨不願意單獨為國防、社會補助另外設特別條例，那大家就各退一步，國民黨代表民意要求的普發現金，也是要求把整個刺激景氣、強化經濟預算從930億元增加為3200億元，這才是真正能刺激景氣的做法。

傳出國民黨團將在本周五力拚關稅條例草案完成三讀，除加上2300億元普發現金，也會同意政院的4100億元版本，不再阻擋國土韌性、台電千億，預算規模將達到6400億元。林寬裕對此回應，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。

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國民黨朱立倫普發現金台電

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