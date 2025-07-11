普發現金是在野黨「癱瘓台灣3招」　沈伯洋：台灣未來在笑聲中被拍賣

▲普發現金是在野黨「癱瘓台灣3招」，沈伯洋表示，「台灣的未來在笑聲中被拍賣」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院11日表決國民黨團提議的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，內容包含普發現金一萬元。對此，民進黨立委沈伯洋表示，普發現金是癱瘓政府第3招，「共產黨的招，先窮台，再統一，只是沒有想到執行的根本不是共產黨」、「看著他們歡呼的臉龐，台灣的未來在笑聲中被拍賣」。

沈伯洋11日在臉書表示，在野黨癱瘓政府有3招，分別如下：

一、藍白先修財劃法，把中央政府的錢搬到地方，藍營執政縣市優先。每年3700億。

二、看到政府還是有辦法運作，所以砍你2000億，再凍你1400億。被罵了之後趕快先解凍，反正年底再凍就好。

三、發現政府還有一點存款可以因應，叫政府把所有的錢拿出來，給全台灣人民一人一萬。順便再砍台電1000億。

沈伯洋說，行政院要依法行政，但法律是立法院制定，如果立法院只要做了什麼，行政院都要執行，那麼這個國家只要有立法院就好，這就是為什麼憲法規定有一些權責是在行政院，不在立法院。

沈伯洋接著說，編預算就是行政院的權責。這也是為什麼以前行政院的確有為了振興經濟而發現金的措施，但這個不是立法院發動的，「然而，那麼簡單的，小學生都應該要知道的憲政分際，台灣人花了30年建立的行政立法分際，從去年開始蕩然無存，變成立法最大，傅崐萁黃國昌最大」。

他最後感嘆，「禮拜五的傍晚，看著他們歡呼的臉龐，台灣的未來，在笑聲中被拍賣」。