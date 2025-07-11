轟國民黨普發現金「買票救罷免」　王婉諭：連當在野黨資格都沒有

▲立法院會，民進黨抗議在野黨普發現金提案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨團今（11日）提案刪千億補助台電、改2300億普發現金、放行國土韌性1500億，讓特別條例規模來到5400億，稍早也表決通過相關議程放在首案，確定今日院會將進行處理。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，不管是哪個政黨發，發 1 萬還是發 6,000，她都堅決反對，不排富、不清楚政策目標的濫發現金，就是在浪費國家資源，國民黨只想著要撒錢、買票、救罷免。她批評，這樣的政黨，連當在野黨的資格都沒有。

針對本日將處理的「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，政院原規劃總金額是4100億元，其中包括經濟支持方案930億元、社會支持面向1670億元(含括撥補健保基金200億元、勞保基金100億元、台電1000億元、弱勢族群照顧關懷服務170億元、培育高等教育人才200億元)及國土安全韌性1500億元。如今國民黨決定修正政院版本，將普發現金1萬元（共2300億元）納入關稅救濟，刪除政院規劃撥補台電1千億，保留國土安全韌性1500億元，如此增減下來，整個條例所需經費上限為5400億元。

對此，王婉諭表示，今天，國民黨又要在立法院闖關「普發現金」了。自己要重申第 N 次，不管是哪個政黨發，發 1 萬還是發 6,000，她都堅決反對。

王婉諭認為，不排富、不清楚政策目標的濫發現金，就是在浪費國家資源，根本刺激不了經濟，只是討好選民。

王婉諭說，1 人 1 萬，總共就是 2,300 億，這2300 億，可以做超多事情，公托、公幼、安置、社工、扶助貧窮，但這些事情，國民黨通通都想不到，只想著要灑錢、買票、救罷免。

最後，王婉諭批評，這樣的政黨，連當在野黨的資格都沒有。

▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李姿慧攝）