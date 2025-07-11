指全球都在普發現金抗通膨！　朱立倫：只有民進黨從頭到尾反到底

▲立法院會三讀通過普發現金一萬元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（11日）三讀通過國民黨立法院黨團所提《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》。國民黨主席朱立倫表示，全球都在用普發現金來對抗通膨與經濟低迷，韓國在7月21日開始發、新加坡8月6日開始發，而台灣，終於也做對了這一步，但民進黨從頭反對到尾，現在甚至還想提覆議，完全是與民意對著幹。

「普發現金拚民生、救經濟，國民黨做到了！」朱立倫提到，在國民黨堅持與努力下，立法院三讀通過《強化經濟社會及民眾國安韌性特別條例》，「普發現金一萬元」正式過關。「我們始終堅持，這筆錢，該還給人民。因為這是全民的期待，也是世界各國都在做的事情！」。

朱立倫提到，2024年，政府稅收超徵了 5283億，他們主張拿出約四成、也就是兩千多億，普發每人一萬元，這是合理、該做、也做得到的政策。回顧近三年，政府總共超徵高達 1兆8700億，但民進黨政府卻把這些錢花在補貼特定機關、錯誤的能源政策，連年撥補虧損的台電，卻不願思考如何真正照顧基層百姓。

朱立倫說，現在，全球都在用普發現金來對抗通膨與經濟低迷，韓國在7月21日開始發、新加坡8月6日開始發，而台灣，終於也做對了這一步，民進黨從頭反對到尾，現在甚至還想提覆議，完全是與民意對著幹。

朱立倫強調，面對關稅挑戰、物價上漲、電價飆升，國民黨用行動爭取普發、刪除1000億錯誤能源補貼，實實在在捍衛人民的荷包。7月26日，出來投下不同意罷免！守住每一位為大家打拚、強力監督、讓錢回到你手中的立委。